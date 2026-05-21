Afrique de l'Ouest: Pollution dans le delta du Niger - Au Nigeria, les ONG mobilisées pour dénoncer la compagnie Shell

Au Nigeria, des associations se mobilisent alors que la compagnie pétrolière Shell s'apprête à céder une partie de ses actifs dans le pays à une société locale. Ces associations, qui réclament depuis des années que l'entreprise reconnaisse ses responsabilités dans les destructions environnementales et sanitaires dans le pays, demandent des actions concrètes. Elles craignent que leurs réclamations ne soient plus prises en compte après la vente de ses actifs. L'assemblée générale annuelle de Shell avait lieu le mercredi 20 mai à Londres.

« Justice environnementale pour le delta du Niger », écrivaient sur des pancartes les habitants de Bodo, dans l'État de Rivers au sud-est du Nigeria. Au même moment, les actionnaires de Shell se réunissaient à Londres mardi.

Avec des ONG locales, ils dénoncent les conséquences environnementales désastreuses de l'exploitation pétrolière par Shell mais aussi plusieurs autres multinationales depuis les années 50. Le Dr. Fyneface Dumnamene, est responsable de l'ONG YAEDC, une organisation écologiste qui travaille sur la région. « La pollution se présente sous forme de déversements de pétrole provenant de leurs oléoducs, du torchage du gaz lié à leurs activités et, parfois, lors du processus de forage, ils polluent énormément l'environnement. la pollution s'infiltre aussi dans l'eau qu'ils boivent, car ici, beaucoup de gens n'ont pas d'eau potable », rapporte-t-il.

Accusation de destruction de l'écosystème

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Les habitants de Bille, dans l'État de Rivers, ont intenté une action en justice contre Shell à Londres. Ils accusent la compagnie d'avoir détruit l'écosystème des mangroves mais surtout toute possibilité de pêcher ou cultiver. Des actions concrètes et immédiates sont attendues pour la survie des populations, « en numéro un vient le nettoyage ».

« Ensuite la réhabilitation des terres, des infrastructures, des choses qui permettront aux gens de continuer à vivre », explique Paul Boma, un responsable communautaire de la localité. Les différentes communautés affectées réclament également des compensations financières.