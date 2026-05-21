Cote d'Ivoire: Projet BEAR III - L'Unesco met à l'honneur les métiers de la mode et de la beauté

Une journée dédiée à la promotion des métiers de la mode et de la beauté, dans le cadre du projet Better Education for Africa's Rise (BEAR III), s'est tenue le 19 mai au lycée professionnel des métiers de la mode et du social de Port-Bouët.

Cette initiative, portée par l'UNESCO avec l'appui du ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation ainsi que du ministère de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage, bénéficie également du soutien du gouvernement de la République de Corée. Elle vise à renforcer l'Enseignement et la formation techniques et professionnels (EFTP) dans quatre pays d'Afrique de l'Ouest, dont la Côte d'Ivoire.

À travers cette activité, les organisateurs entendent valoriser les métiers de la mode et de la beauté auprès des jeunes, qu'ils soient élèves, apprenants en formation professionnelle ou encore hors du système classique de formation. L'objectif est de les rapprocher des réalités du terrain et de leur offrir des perspectives concrètes d'insertion professionnelle et d'entrepreneuriat.

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Jean Bosco Ki, coordonnateur principal du programme Éducation et chef de secteur, représentant adjoint de l'UNESCO en Côte d'Ivoire, a souligné l'importance stratégique des industries créatives dans le développement économique et culturel des pays africains.

Selon lui, le projet BEAR III met un accent particulier sur les métiers de la mode et de la beauté, considérés aujourd'hui comme de véritables leviers de création d'emplois, d'innovation et de valorisation des identités culturelles. Jean Bosco Ki a invité les apprenants à croire en leurs capacités et à faire preuve de discipline, de rigueur et de persévérance dans leur apprentissage.

« Choisir ces métiers, c'est s'engager dans une voie faite de créativité, de travail constant et d'innovation », a-t-il déclaré, tout en rappelant que chaque professionnel accompli a d'abord été un apprenant.

Il a également salué la coopération entre l'UNESCO et les ministères ivoiriens en charge de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, une collaboration qu'il juge essentielle pour moderniser les dispositifs de formation et les adapter davantage aux besoins du marché de l'emploi.

Représentant le ministre délégué chargé de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Gnanmien Attoubré a adressé ses encouragements à l'établissement organisateur, au personnel encadrant ainsi qu'aux élèves. Il a également rendu hommage aux jeunes talents mis à l'honneur durant cette journée, saluant leur capacité à créer, innover et contribuer activement au développement du pays.

Joohee Kim, deuxième conseillère et consule de l'ambassade de Corée en Côte d'Ivoire, a souligné l'importance de cette initiative qui valorise les métiers de la mode, de la coiffure et de l'esthétique. Elle a insisté sur le fait que l'enseignement technique et la formation professionnelle ne doivent plus être considérés comme une voie secondaire, mais plutôt comme un véritable parcours d'excellence favorisant l'emploi, l'innovation et l'entrepreneuriat.

La diplomate coréenne a rappelé qu'à travers le projet BEAR III, la contribution de la République de Corée à l'UNESCO vise à soutenir des systèmes de formation mieux adaptés aux réalités du marché du travail et davantage attractifs pour les jeunes.