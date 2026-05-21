Tunisie: CNPTO - 8 greffes de rein, 3 greffes de coeur et de foie réalisées avec succès depuis le début de l'année

Le directeur général du Centre National pour la Promotion de la Transplantation d'Organes et professeur de chirurgie cardiaque à la Faculté de médecine de Tunis, Jalel Eddine Ziadi, a indiqué ce jeudi que le centre a réussi, depuis le début de l'année en cours, à réaliser 6 prélèvements d'organes sur des personnes en état de mort encéphalique. Ces prélèvements ont permis d'effectuer plus de 8 greffes de rein et 3 greffes de coeur et de foie.

Lors d'une journée de sensibilisation organisée par le centre en partenariat avec la Direction de la police technique, le responsable du centre a ajouté qu'au cours de l'année 2025, la Tunisie a réalisé un total de 45 transplantations d'organes à partir de personnes en état de mort encéphalique, réparties entre 22 greffes de rein, 11 greffes de foie et 12 greffes de coeur.

Il a toutefois précisé que la liste d'attente pour les transplantations d'organes reste longue, en particulier pour les patients souffrant d'insuffisance rénale, avec environ 1 600 personnes en attente d'une greffe de rein.

En revanche, les listes d'attente pour les greffes de foie et de coeur comptent moins de patients, car les personnes ayant besoin de ces organes ne peuvent pas attendre de longues périodes en raison de leur rôle vital pour le maintien de la vie.

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Ziadi a réaffirmé que le don d'organes est un acte solidaire, gratuit et transparent. Il a appelé les citoyens à faire inscrire la mention « donneur » sur leur carte d'identité nationale (CIN) afin de faciliter le processus de don en cas de mort encéphalique, qualifiant le don d'organes de « don de la vie ».

Il a également expliqué que cette journée de sensibilisation s'inscrit dans le cadre des principes du centre, axés sur la prise de conscience de l'importance du don d'organes.

Par ailleurs, il a souligné l'importance de la présence des représentants de la police technique, de la garde nationale, de la police et de la sûreté nationale à cette journée d'information. Ces derniers sont, selon lui, des acteurs clés dans le processus de transplantation d'organes, en assurant la protection et en facilitant le transport des organes, en plus de leur contribution à l'inscription de la mention « donneur » sur les cartes d'identité nationales, garantissant ainsi la réalisation des dons dans les plus brefs délais.

Il a noté que le nombre de personnes portant la mention « donneur » reste limité, s'élevant à environ 16 000 personnes seulement, un chiffre qu'il juge insuffisant pour répondre aux besoins croissants.

Il a précisé que sur 16 000 donneurs enregistrés, seul un très petit nombre de cas -- estimé à environ 4 personnes -- peut effectivement aboutir à un don d'organes, une fois toutes les conditions médicales requises remplies et la mort encéphalique confirmée.

Le directeur a souligné que le nombre de personnes en attente de greffe d'organes est en constante augmentation d'une année à l'autre, insistant sur l'importance de la prévention, de l'adoption d'un régime alimentaire sain et de la pratique du sport pour éviter certaines maladies pouvant entraîner la défaillance des organes.

De son côté, le commissaire général de police et chef de la sous-direction de l'identité nationale à la Direction de la police technique et scientifique, Abdelkrim Saoud, a affirmé que cette journée de sensibilisation vise à sensibiliser les cadres et les agents à l'importance du don d'organes et à augmenter le nombre de titulaires de cartes d'identité nationales portant la mention « donneur ».

M. Saoud a précisé que les documents requis pour obtenir une carte d'identité nationale mentionnant la qualité de donneur consistent à présenter auprès de l'unité de sécurité (police ou garde nationale) trois photos d'identité et la carte d'identité nationale d'origine, en plus de remplir un formulaire spécial signé par le chef de l'unité. Il a souligné que la procédure est gratuite et ne nécessite aucun timbre fiscal.

Il a également assuré que la police technique et scientifique met ses moyens à la disposition du Centre national pour la promotion de la transplantation d'organes, en mobilisant ses cadres et ses agents pour permettre aux citoyens d'ajouter la mention « donneur » sur leurs cartes d'identité.

Il est à noter que cette journée de sensibilisation a été organisée sous le slogan « Carte d'identité de donneur », dans le cadre des activités d'information du Centre national pour la promotion de la transplantation d'organes, en présence de représentants de différents corps et cadres de la sécurité, dans le but de les encourager à ajouter la mention « donneur » sur leurs cartes d'identité nationales.