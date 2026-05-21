Tunisie: Virus Ebola - Le ministère de la Santé confirme l'absence de risque au pays

Dans un communiqué publié ce jeudi matin 21 mai 2026, le ministère de la Santé a affirmé suivre avec attention l'évolution de la situation épidémiologique en République démocratique du Congo (RDC), suite aux données publiées par le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) concernant l'apparition d'un foyer de maladie à virus Ebola.

Le ministère a précisé que, jusqu'à présent, aucune menace directe n'est enregistrée pour la Tunisie, et que les services compétents continuent de suivre de près la situation en coordination avec les partenaires internationaux et régionaux concernés.

Selon le communiqué, la Tunisie exprime sa solidarité avec les autorités sanitaires et le peuple congolais, et salue les efforts de coordination menés par le CDC Afrique, en coopération avec l'OMS et les autres partenaires, afin de circonscrire ce foyer et de limiter sa propagation.

Le ministère de la Santé a souligné que ces développements rappellent l'importance de la vigilance épidémiologique, du partage d'informations en temps opportun et du renforcement de la préparation des systèmes de santé, en particulier dans le cadre de la coopération africaine commune.

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Le ministère a appelé les Tunisiens résidant, travaillant ou se rendant en République démocratique du Congo à faire preuve de vigilance, en particulier dans les zones où des cas ont été signalés. Il leur est conseillé d'éviter tout contact direct avec toute personne présentant des symptômes tels que la fièvre, une fatigue intense, des vomissements, de la diarrhée ou des saignements, et d'éviter d'utiliser ses effets personnels.

Le ministère a rappelé que le virus Ebola se transmet principalement par contact direct avec le sang ou les fluides corporels d'une personne infectée ou décédée, ou par le biais d'objets contaminés par ces fluides, et qu'il ne se transmet généralement pas par l'air ou par un contact occasionnel.

En cas d'apparition de symptômes dans les 21 jours suivant le retour d'une zone touchée, le ministère de la Santé recommande de contacter les services de santé compétents avant de se rendre dans un établissement de soins, afin que le cas puisse être pris en charge dans des conditions sécurisées.