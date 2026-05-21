Tunisie: Digitalisation - Le Registre National des Entreprises passe au dépôt 100 % électronique dès le 1er juillet

Le Directeur Général du Registre National des Entreprises (RNE), Adel Chouari, a annoncé ce jeudi 21 mai 2026, le passage officiel à la phase du dépôt électronique global et obligatoire des dossiers. Et ce, à partir du 1er juillet prochain.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre du renforcement de son plan de transformation digitale et de la simplification des procédures administratives. En effet lors d'une déclaration accordée ce matin au micro de Jawhara FM, M. Adel Chouari a expliqué que cette transition intervient après une phase intermédiaire de 7 à 9 mois, initiée depuis septembre dernier. « Durant cette période transitoire, un système de dépôt semi-électronique combinant la plateforme numérique et le support papier a été adopté afin de préparer les usagers et de les former aux nouveaux mécanismes technologiques », a-t-il indiqué.

Le responsable a également souligné qu'à compter de la date fatidique du 1er juillet, les usagers du Registre ne pourront plus déposer leurs nouveaux dossiers de manière traditionnelle aux guichets. « Dès le 1er juillet, le dépôt électronique via la plateforme en ligne deviendra l'unique canal de réception des dossiers. En revanche, si les guichets physiques resteront ouverts, ils seront exclusivement dédiés au traitement, à la régularisation des anciens dossiers et à la soumission des documents manquants déposés avant cette échéance », note-t-il.

Le Directeur Général du RNE a conclu en précisant que cette initiative vise avant tout l'allègement des charges qui pèsent aussi bien sur les citoyens que sur les chefs d'entreprise. « La digitalisation des services permettra de réduire la pénibilité des déplacements, ainsi que le gaspillage de temps et d'énergie dans les files d'attente » ajoute-t-il en explique que cette démarche marque une transition effective vers une administration entièrement numérisée et adaptée aux exigences de l'époque moderne.

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