Tunisie: A l'occasion de Aïd Al Adha - Le badge de télépéage gratuit du 21 au 24 mai

21 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La société « Tunisie Autoroutes » offre, à l'occasion de Aid El Adha, un badge de télépéage gratuit au profit des usagers de la route. Cette offre est valable du 21 au 24 mai 2026, a déclaré à l'Agence TAP, le directeur commercial de la société, Nabil Jaziri.

Pour bénéficier de la gratuité du boîtier, les usagers de la route devront simplement s'acquitter des frais de recharge initiale: prix du badge: 0 dinar (au lieu de 30 D) et des frais de recharge obligatoire de 30 D (crédit entièrement utilisable pour les passages), précise la même source.

Jaziri a ajouté que l'opération est disponible dans les 10 points de vente de Tunisie Autoroutes (Béja, El Féja, Sidi Thabet, Menzel Jemil, Morneg, Hergla, Msaken, Sidi Saleh, Agareb et Gabès Nord) ainsi que dans le point de vente du siège de la société (Centre urbain Nord).

L'objectif de cette action est d'éviter les longues files d'attente aux guichets manuels pendant la période de l'Aïd et de permettre aux usagers de la route de voyager en toute sérénité, a encore souligné Jaziri.

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