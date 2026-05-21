Tunisie: Dr Daghfous explique le rapport entre les oublis, la grande fatigue et le Covid-19

21 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le directeur du Centre National de Pharmacovigilance, Dr Riadh Daghfous, dément tout lien scientifique entre les vaccins contre la Covid-19 et la subsistance d'une fatigue extrême ou des troubles omniprésents de la mémoire.

Le spécialiste attribue plutôt ces symptômes au « Covid long ». Il a indiqué que la grande fatigue ainsi que les troubles de mémoires sont des effets secondaires consécutifs à l'infection virale en elle-même.

Dans une déclaration accordée ce matin du jeudi 21 mai 2026 au micro de Jawhara FM, l'intervenant a indiqué que bon nombre de personnes ont contracté le virus à leur insu, dans la mesure où la maladie a été silencieuse et asymptomatique. Cependant, explique-t-il encore, les séquelles sont apparues bien plus tard, notamment sous forme de fatigue chronique ou de troubles de mémoire.

Le Dr Riadh Daghfous a par ailleurs souligné qu'aussi bien la grande fatigue et les oublis peuvent être attribués à des facteurs psychologiques et physiologiques naturels, tels que le stress professionnel, les problèmes familiaux, le vieillissement, ou même l'anxiété et la tension continues. Il a souligné par la même occasion que « la Tunisie a dépassé la phase des grandes fluctuations épidémiques et est revenue à une situation sanitaire stable et normale.

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