Ile Maurice: Décès en détention - 37 cas depuis novembre 2024

La question des décès survenus en détention policière et carcérale a été soulevée par la députée Anabelle Savabaddy. Navin Ramgoolam, en sa qualité de ministre de l'Intérieur, a révélé que de novembre 2024 jusqu'au 14 mai dernier, deux décès ont été enregistrés en détention policière et 35 en milieu carcéral.

Les deux décès survenus en garde à vue, en août et décembre 2025, font toujours l'objet d'enquêtes. Concernant les décès en prison, des enquêtes policières ont été ouvertes dans les 35 cas. Parmi eux, sept décès ont été attribués à une asphyxie par pendaison tandis que 24 ont été certifiés comme étant dus à des causes naturelles. Quatre autres cas demeurent toujours sous investigation.

Le Premier ministre a indiqué que des soupçons d'acte criminel (foul play) existent dans les deux cas de décès en détention policière ainsi que dans deux cas survenus en prison. Il a précisé que les deux personnes décédées en garde à vue avaient auparavant été agressées par des membres du public dans des affaires présumées de vol.

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Dans cette affaire, quatre personnes ont été arrêtées et provisoirement inculpées pour coups et blessures ayant causé la mort sans intention de tuer ainsi que pour homicide involontaire. Elles sont actuellement en liberté sous caution. Aucun suspect n'a toutefois été arrêté dans les affaires liées aux décès en prison.