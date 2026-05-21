Ile Maurice: Plus de 3,6 kilos de cannabis saisis, Ram Luximon arrêté par l'ADSU

21 Mai 2026
L'Express (Port Louis)
Par S.V.-N

Une importante opération menée par l'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) de Flacq a abouti à la saisie de plusieurs kilos de cannabis et à l'arrestation d'un habitant de Camp-Garreau, à Centre-de-Flacq, le mardi 20 mai. L'intervention, dirigée par le DCI Ramchurn, le PC Muthoor et leur équipe, avec l'appui des éléments de la Special Support Unit et du Marcos, s'est déroulée vers 8 h 50 au domicile de Ram Luximon, âgé de 46 ans, chauffeur de profession domicilié à morcellement La Colombe, Camp-Garreau.

Selon les informations de la police, le suspect était absent au moment de la perquisition. Les officiers ont alors procédé à la fouille des lieux en présence de sa mère, âgée de 63 ans. Au cours de l'opération, les enquêteurs ont découvert un sachet en plastique transparent contenant une certaine quantité de cannabis, ainsi qu'un sac renfermant douze sachets plastiques thermoscellés contenant chacun une quantité importante de cannabis. La drogue saisie totaliserait environ 3,608 kilos ainsi qu'une autre quantité de 5,43 grammes. Les substances ont été sécurisées par les policiers puis transportées au bureau de l'ADSU de Flacq pour les besoins de l'enquête. La sexagénaire a également été conduite dans les locaux de l'unité antidrogue afin d'être interrogée.

C'est vers 13 h 47 que Ram Luximon s'est présenté de lui-même au bureau de l'ADSU de Flacq. Il a alors été arrêté par les enquêteurs dans le cadre d'une affaire de drug dealing with aggravating circumstances ainsi que de possession de cannabis en vue de la distribution avec une circonstance aggravante de trafic. Les éléments du Scene of Crime Office se sont également rendus sur place afin d'effectuer les prélèvements et constats nécessaires.

À l'issue de son interrogatoire, Ram Luximon a été placé en détention au centre de détention de Moka. Quant à sa mère, elle a été autorisée à rentrer chez elle après enquête.

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