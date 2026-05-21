Ile Maurice: Pension d'invalidité - 31 262 bénéficiaires en 2025

Le ministre de l'Intégration sociale, Ashok Subron, a fourni des informations concernant la pension d'invalidité suite à une interpellation du député Farhad Aumeer. En 2024, le pays comptait 31 904 bénéficiaires, avec 4 168 suspensions de pension ; en 2025, le nombre de bénéficiaires a diminué à 31 262, avec 3 801 suspensions. Les motifs de suspension incluaient le non-respect des critères médicaux, les pensions accordées pour une durée limitée sans réévaluation, les rendez-vous de renouvellement manqués, l'atteinte de l'âge de la retraite, les décès et les absences prolongées à l'étranger.

Une Commission médicale évalue les demandes selon des critères établis, dont le degré d'invalidité plutôt que l'affection spécifique. Par conséquent, les personnes présentant une invalidité légère ou modérée sont souvent exclues.

Les statistiques précises sur les rejets dus à des maladies ou des handicaps chroniques ne sont pas disponibles, la collecte des données étant en cours de restructuration. Toutefois, en 2024, 44 demandes sur 10 064 ont été rejetées et, en 2025, 72 sur 9 795 ont été refusées, ce qui signifie qu'environ 5 % des bénéficiaires souffrant d'affections chroniques ont vu leur pension suspendue.

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Les critères d'évaluation, établis en 2016, font actuellement l'objet d'une mise à jour en vue d'une réforme, sous réserve de l'approbation du ministère des Finances. Concernant les recours contre les évaluations médicales, le ministre a indiqué que les personnes concernées pouvaient saisir un tribunal médical ou la Cour suprême, mais cette possibilité n'a pas été utilisée.