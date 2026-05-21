Ile Maurice: «Fisherman Card» - 80 demandes toujours en attente depuis janvier 2025

Le député Tony Apollon a interrogé le ministre de l'Agro-industrie, Arvin Boolell, au sujet de la carte d'enregistrement des pêcheurs, notamment sur le nombre de cartes suspendues ou révoquées entre 2023 et 2024 et sur le calendrier de la prochaine délivrance, y compris d'éventuelles modifications des critères d'admissibilité. Le ministre a répondu qu'au cours de cette période, une seule carte avait été révoquée, les autres étant détenues par des personnes exerçant d'autres activités professionnelles. Arvin Boolell a souligné la surexploitation et l'épuisement des lagunes, attribuant en partie ce problème à la délivrance, par le gouvernement précédent, de nombreuses cartes de pêche contraires aux pratiques durables.

Concernant les demandes futures, il a mentionné que depuis janvier 2025, 80 demandes de cartes avaient été reçues dans 14 bureaux des pêches, mais qu'elles étaient actuellement en attente. Aucun changement aux critères d'admissibilité n'est prévu.

Une question supplémentaire a été posée sur le processus en cours de vérification du statut des pêcheurs ayant reçu une carte avant les élections générales et sur la révocation éventuelle de ces cartes. Le ministre Boolell a affirmé qu'une unité de suivi supervisait ces cas afin de s'assurer que les titulaires de cartes exercent des activités liées à l'océan. Dans le cas contraire, des mesures correctives seraient mises en oeuvre.