Afrique: Coupe de Tunisie - Quarts de finale - EST - Il faudra être vigilant

Certes, le BS Bouhajla est un club divisionnaire, mais les "Sang et Or" ne doivent pas baisser la garde au vu des surprises que peut réserver Dame Coupe dans ce genre de confrontations.

Dans leur quête du trophée de la Coupe de Tunisie, les "Sang etOr"serontamenésàfaire un autre déplacement, cette fois-ci à Bouhajla, où ils affronteront l'équipe locale en match comptant pour les quarts de finale de la Coupe.

Comme le BS Bouhajla est un club divisionnaire (évoluant en Ligue 2), le coach "sang et or", Christian Bracconi, sera privé de ses joueurs étrangers. Ainsi, Florian Danho, Jack Diarra, Ibrahima Keita, Kouceila Boualia, Aboubacar Diakité, Onuche Ogbelu, Yan Sasse et Abdramane Konaté restent à Tunis et ne peuvent prêter main-forte à leurs coéquipiers.

En ce qui concerne les joueurs locaux, l'infirmerie ne désemplit pas totalement. En ce sens, l'arrière droit Mohamed Dräger, toujours convalescent, manque à l'appel aussi.

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Ce ne sont pas les solutions qui manquent...

Pour Christian Bracconi, la difficulté de préparer ce match réside dans le volet mental. Après les efforts fournis à Ben Guerdane pour obtenir la qualification à la Ligue des champions et à Métlaoui où a été composté le billet pour les quarts de finale de la Coupe de Tunisie, le risque de fléchissement est réel dans la mesure où on peut prendre l'équipe de Bouhajla à la légère, d'autant que son classement en Groupe A n'est pas fameux. Le BS Bouhajla a, en effet, terminé le championnat à la 9e place du classement.

Côté effectif et en dépit de la non-qualification des étrangers et l'absence prolongée de Dräger, ce ne sont pas les solutions de rechange qui manquent pour Christian Bracconi, en défense notamment. Rien que pour le poste d'arrière droit, Mohamed Ben Ali peut être suppléé si besoin par Elyas Bouzaiene. Ceci dit, Amannallah Memmiche bénéficie toujours de la confiance de son coach. A l'entrejeu, toutes les balles passeront par Hamza Rafia, désormais incontournable, ainsi que Jebali et Tka. Quant à l'attaque, elle sera conduite par Achref Jabri, en regain de forme ces derniers temps.