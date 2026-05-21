Afrique: Coupe de Tunisie - Quarts de finale - L'ESZ sans difficulté

Ali maaloul et ses équipiers ont été patients pour passer en demi finale

Les Zarzissiens n'ont eu aucune difficulté à venir à bout des Cabistes.

On connaît déjà deux demi-finalistes de la Coupe de Tunisie, l'Espérance Sportive de Zarzis et le Club Sportif Sfaxien, qui se sont qualifiés hier respectivement au détriment du Club Athlétique Bizertin et du Stade Gabésien.

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A Zarzis, les locaux ont annoncé la couleur dès les toutes premières minutes de la rencontre, en ouvrant trop tôt le score par le biais de Achref Ben Dhiaf (4').

A l'ultime minute de la période initiale, les Cabistes tentent de revenir dans le match, mais la balle trouve le poteau (45'). Dans le dernier quart d'heure du temps réglementaire, Moumen Rahmani enfonce le clou en doublant la mise pour l'ESZ (75').

Puis, dans le temps additionnel de la deuxième mi- temps, un penalty accordé aux Cabistes après recours à la VAR. Sauf que Mohamed Aziz Guesmi rate le penalty (90'+7). Et l'espoir s'est vite éteint.

Le CSS dans la douleur

Dans l'autre demi-finale disputée hier après-midi, les divisionnaires du Stade Gabésien ont donné du fil à retordre à leurs hôtes sfaxiens. Une rencontre durant laquelle on a dû recourir à la VAR plus d'une fois. D'abord, pour refuser un but aux Gabésiens pour hors-jeu (41'). Deux minutes plus tard, le but de l'arrière droit sfaxien, Rayan Derbali, est également refusé pour hors-jeu (43').

La donne a fini par changer en deuxième mi-temps. Hamza Mathlouthi ouvre le score pour le CSS (53'). Un but refusé dans un premier temps pour cause de hors- jeu avant d'être validé par la VAR. Quelques minutes plus tard, un penalty est accordé aux Zarzissiens, transformé par Ahmed Tangour (66').

Encore une fois, il a fallu recourir à la VAR pour valider le penalty. Ne pouvant pas se départager au temps réglementaire, les deux pro- tagonistes ont dû disputer les prolongations. A peine cinq minutes et Rayan Derbali de signer le but de la qualification du CSS aux demi-finales (95').

Résultats

A Zarzis :

ES Zarzis 2 Achraf Ben Dhiaf (4'), Moomen Rahmani (75') CA Bizertin 0

A Sfax:

CS Sfaxien 2 Hamza Mathlouthi (53'), Rayan Derbali (95')

Stade Gabésien 1 Ahmed Tangour (66' sp)