Tunisie: Saison estivale 2026 - La Protection Civile muscle son dispositif sur toute la bande côtière

La sous-direction de l'Office National de la Protection Civile a récemment organisé une réunion de travail entièrement dédiée au suivi du niveau de préparation opérationnelle des différentes directions régionales de la protection civile établies le long de la bande côtière.

Selon un communiqué officiel de l'institution, publié ce jeudi 21 mai 2026 sur sa page Facebook, cette rencontre s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la saison estivale qui exige un renforcement rigoureux des mesures de prévention, de sécurité, ainsi qu'un dispositif accru pour la protection des plages et des estivants. Présidée par le Directeur Général de l'Office National de la Protection Civile, le Colonel-major Mohamed Rached Souissi, la réunion a rassemblé les directeurs régionaux.

Ceci dit, cette séance a permis de réaffirmer l'engagement des autorités à mettre en oeuvre les orientations nationales en vigueur. L'objectif partagé est de garantir les conditions de protection et de sécurité optimales aux citoyens ainsi qu'aux visiteurs durant la période des vacances d'été. Un objectif qui, selon la même source, sera atteint grâce au renforcement des préparatifs sur le terrain et à une consolidation stratégique de la coordination entre toutes les structures interconnectées.

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