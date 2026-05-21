Afrique: Le commerce intra-africain cesse d'être une promesse

21 Mai 2026
Togonews (Lomé)

Trois jours d'échanges, 3 000 participants venus de 48 pays, des dizaines d'exposants, 15 panels thématiques, la 3e édition du forum Biashara Afrika a tenu ses promesses. Lomé a été, le temps d'une semaine, la capitale de l'intégration économique africaine.

À la cérémonie de clôture mercredi, le ministre de l'Économie Badanam Patoki, représentant le président du Conseil, a résumé l'essentiel : « La ZLECAf n'est plus un projet théorique, elle est une dynamique en marche. L'Afrique est capable de bâtir par elle-même un espace économique intégré, compétitif et résilient. »

Au-delà des discours, le forum a accouché de partenariats tangibles : un protocole d'accord entre le Secrétariat de la ZLECAf et Ecobank Group, des mémorandums conclus avec le Centre du commerce international, Scanning Systems et Rendeavour, ainsi qu'un accord entre la Chambre de commerce du Togo et celle du Nigeria.

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