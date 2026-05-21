Sénégal: Coupe du monde 2026 - La liste du Sénégal avec Bamba Dieng, sans Malang Sarr

Le sélectionneur du Sénégal Pape Thiaw a dévoilé ce jeudi 21 mai une liste des 28 joueurs retenus pour la Coupe du monde 2026. Un groupe largement dans la continuité de la CAN 2025, avec 22 revenants, mais marqué par deux absences fortes: l'attaquant de Metz Habib Diallo et surtout le défenseur de Lens, Malang Sarr, vice-champion de France. En attaque, le grand gagnant se nomme Bamba Dieng, récompensé de sa fin de saison prolifique avec Lorient.

Sans surprise, le sélectionneur des Lions, Pape Thiaw a misé sur la continuité pour dresser sa liste pour le quatrième mondial de l'histoire du Sénégal, même s'il a élargi sa liste à 28 noms au lieu de 26. D'ici au 1er juin, deux noms seront donc retirés conformément au réglement de la Fifa.

Pour autant, en défense, les cadres sont bien présents, à commencer par Kalidou Koulibaly, malgré une blessure à la cuisse qui l'a éloigné des terrains depuis le 8 avril. Pour parer à un éventuel forfait de son capitaine, Moustapha Mbow a été appelé certainement en renfort, mais cela n'a pas ouvert la porte à Malang Sarr. Le Lensois, pourtant auteur d'une saison pleine conclue par une deuxième place en Ligue 1 derrière le PSG, reste à quai.

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« C'est un choix que j'assume, même si Malang Sarr a fait une très bonne saison. C'est une liste équilibrée », s'est justifié le sélectionneur.

Au milieu de terrain, pas de révolution : Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye, Lamine Camara et Habib Diarra formeront l'ossature d'un secteur déjà rodé. Malgré une deuxième partie de saison mitigée avec Tottenham, Pape Matar Sarr sera bien du voyage, tout comme Pathé Ciss. Le jeune Bara Sapoko Ndiaye (18 ans) qui n'a pas encore joué avec le Bayern est la petite surprise de la liste. Il pourrait faire partie des deux joueurs qui seront retirés de la liste finale.

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Accepter Gérer mes choix Devant, le Sénégal sera emmené par Sadio Mané, toujours figure de proue de l'attaque des Lions. À ses côtés, la concurrence a été tranchée au profit de Bamba Dieng. L'attaquant de Lorient a réalisé une deuxième partie de saison tonitruante, avec 15 buts en 25 matchs, la plupart inscrits depuis janvier. Son retour en grâce repousse Habib Diallo, relégué en Ligue 2 avec Metz. Nicolas Jackson, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye ou encore les jeunes Ibrahim Mbaye et Assane Diao complètent un secteur offensif riche en profils.

Logé dans une poule I relevée avec la France, la Norvège et l'Irak, le Sénégal lancera son Mondial le 16 juin à New York face aux Bleus.

La liste des 26 joueurs retenus par Pape Thiaw

Gardiens: Édouard Mendy (Al-Ahli), Mory Diaw (Havre AC), Yehvann Diouf (OGC Nice)

Défenseurs: Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Moussa Niakhaté (Olympique Lyonnais), El Hadji Malick Diouf (West Ham), Krépin Diatta (AS Monaco), Mamadou Sarr (Chelsea FC), Ismail Jakobs (Galatasaray), Antoine Mendy (OGC Nice), Abdoulaye Seck (Maccabi Haïfa), Moustapha Mbow (Paris FC), Ilay Camara.

Milieux de terrain: Idrissa Gana Gueye (Everton), Lamine Camara (AS Monaco), Habib Diarra (Sunderland), Pape Gueye (Villarreal), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Bara Sapoko Ndiaye (Bayern Munich).

Attaquants: Nicolas Jackson (Bayern Munich), Sadio Mané (Al-Nassr), Ismaïla Sarr (Crystal Palace), Bamba Dieng (FC Lorient), Iliman Ndiaye (Everton), Ibrahim Mbaye (Paris Saint-Germain), Assane Diao (Côme), Cherif Ndiaye (Samsunspor)