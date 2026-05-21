Afrique du Sud: À l'approche des municipales, le maire de Johannesburg défend son bilan

En Afrique du Sud, le maire de Johannesburg, Dada Morero, a prononcé mercredi 20 mai son discours annuel sur l'état de la ville. Ce discours était très attendu, alors que la capitale économique connait de nombreuses crises, des finances, de l'eau ou encore des services publics.

Et alors que pour beaucoup d'habitants, la ville s'effondre, le maire a profité de son discours pour pointer les améliorations. Les élections municipales ont lieu dans un peu moins de six mois et l'ANC, le parti au pouvoir, qui perd en influence, tente de reconvertir le coeur des électeurs.

C'était un discours porté sur le futur. Nous sommes une ville au travail, a martelé Dada Morero. Le maire a pris soin de dresser un portrait très positif de la ville, comme pour répondre à ses nombreux détracteurs alors que Johannesburg accuse une dette de plus d'un milliard d'euros et que les crises s'enchaînent. « Nous devons prendre des mesures sérieuses pour maîtriser les dépenses et réduire les coûts, qui sont actuellement assez élevés. Et c'est précisément ce à quoi nous nous employons actuellement », a-t-il déclaré.

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À l'intérieur de l'église anglicane du centre-ville, ce discours avait des airs de bilan, puisque les prochaines élections municipales auront lieu dans quelques mois. « Je crois que la confiance envers l'ANC commence à se rétablir. Personnellement, je pense avoir fait tout ce qui était en mon pouvoir pour servir cette ville »,a-t-il estimé aussi.

« Des affirmations en opposition totale avec la réalité »

Mais dans l'audience, tout le monde n'est pas de cet avis. Et notamment les membres de l'Alliance démocratique, deuxième force politique du pays, qui portaient un tee-shirt bleu floqué Helen Zille, nom de la candidate très médiatisée qui rêve de prendre le contrôle de la ville, et qui a assisté au discours. « C'était fascinant d'entendre certaines de ses affirmations en opposition totale avec la réalité. On avait parfois du mal à croire qu'il parlait de Johannesburg, dit-elle. J'ai donc pris des notes détaillées et je souhaite visiter tous les sites qu'il a mentionnés et qui sont censés produire ces fameux résultats positifs. »

Les élections sont prévues pour le 4 novembre, dans un peu moins de six mois. L'ANC n'a pas encore annoncé le nom de son candidat.