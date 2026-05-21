Congo-Kinshasa: Ebola - Un incident éclate au centre de soins de Rwampara, deux tentes mises à feu

À Rwampara, à une dizaine de kilomètres de Bunia, des proches d'un malade décédé d'Ebola ont mis le feu aux tentes du centre de traitement, jeudi 21 mai 2026, après que les équipes médicales ont refusé de leur remettre le corps. Le ministre de la Santé, Roger Kamba, a réagi immédiatement. Le récit d'une journée sous tension.

Le matin : un responsable d'Alima décrit des structures débordées

Barry Mamadou Kaba, chef de mission de l'ONG Alima en RDC, exposait déjà sur RFI une situation difficile. À Rwampara, les malades étaient répartis entre deux structures : l'hôpital général et le CME, une structure privée voisine. Alima avait installé des tentes en urgence pour séparer les cas suspects des autres malades et sécuriser le personnel soignant.

« Les besoins sont criants », disait Barry Mamadou Kaba. Pour construire un vrai centre de traitement Ebola, avec des circuits adaptés, des espaces individualisés, une protection correcte pour les soignants comme pour les patients, il faut des moyens financiers. Des moyens que les partenaires n'ont pas aujourd'hui. Si les fonds arrivent, estimait Barry Mamadou Kaba, le centre peut être prêt en une semaine.

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Alima avait aussi acheminé ses cubes vers Bunia : des chambres d'urgence biosécurisées qui permettent d'isoler chaque patient individuellement tout en maintenant sa dignité et en protégeant le soignant. À Rwampara, au moment où Barry Mamadou Kaba s'exprimait, cinq cas suspects et un cas confirmé étaient suivis à l'hôpital général.

L'après-midi : l'incident

Alors que la journée n'était pas terminée, un patient positif à Ebola est décédé au centre de traitement de Rwampara. Ses amis, des motards, ont voulu récupérer le corps. Les équipes médicales ont expliqué les risques et tenté de les dissuader, sans succès. Les hommes ont mis le feu aux deux tentes.

Ce qu'explique le ministre de la Santé

Roger Kamba, ministre de la Santé, a réagi immédiatement, interrogé par RFI. Ebola ne se transmet pas comme le Covid-19 : ce n'est pas une maladie respiratoire. Le virus se transmet par contact avec les sécrétions corporelles : sang, urines, selles, vomissures, transpiration. Tous ces liquides contiennent le virus. Un corps décédé d'Ebola reste contagieux. Quiconque le manipule sans protection prend le risque de tomber malade. « Laissez-nous enterrer les décédés de manière sécurisée, a déclaré Roger Kamba. Le mort ne doit pas entraîner avec lui d'autres personnes dans la tombe. »

La réponse d'Alima

Alima déplore la mise en danger de vies humaines et la destruction de dispositifs médicaux essentiels. L'ONG alerte sur la diffusion d'informations non vérifiées circulant sur les réseaux sociaux, susceptibles d'alimenter la peur et la défiance envers les équipes de santé. Dans un contexte aussi sensible, dit-elle, la circulation d'informations vérifiées est essentielle pour protéger les populations et garantir l'accès aux soins.

Des mesures immédiates ont été mises en oeuvre : réorganisation temporaire des espaces de soins, sécurisation des activités médicales, redéploiement d'équipements essentiels et préparation de solutions alternatives pour assurer la continuité de la prise en charge.

Les besoins sur le terrain

L'incident de Rwampara s'inscrit dans un contexte de sous-capacité documenté depuis plusieurs jours. À Bunia, Florent Uzzeni, responsable adjoint des urgences pour MSF-Suisse, arrivé sur place deux jours plus tôt, dressait le même tableau. Les structures d'isolement sont saturées. Hôpitaux, centres de santé, cliniques privées : il n'y a plus un seul lit disponible. « Il n'y a pas encore d'action très efficace sur le terrain. Il reste encore beaucoup de travail à faire », a-t-il dit à RFI.