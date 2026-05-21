Cote d'Ivoire: Le cours de l'action de Sode CI atteint son plus haut niveau depuis dix ans, tandis que la BRVM entame la semaine en hausse

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a ouvert la semaine en hausse, ses principaux indices terminant en territoire positif, les acheteurs étant revenus sur certaines valeurs à forte capitalisation.

Le BRVM Composite a augmenté de 0,43% à 414,40 points, tandis que le BRVM-30 a progressé de 0,63% à 195,78 points. La BRVM Prestige a gagné 0,51% à 162,02 points. L'ensemble du marché est resté mitigé, avec 18 titres en hausse, 20 en baisse et 9 inchangés.

Orange CI a été le principal moteur de la séance. Le titre a augmenté de 2,97% à 15.600 CFA, ajoutant environ 67,79 milliards CFA à la capitalisation boursière et apportant la plus grande contribution positive à la performance du marché.

La SODECI a affiché la plus forte hausse, augmentant de 7,47% à 10 640 CFA. Le mouvement a poussé l'action à un niveau record, au-dessus de son précédent sommet de 10 500 CFA atteint en 2015. Filtisac a suivi avec un gain de 4,89 % à 2 360 CFA, tandis que NSIA Banque CI a augmenté de 4,33 % à 15 650 CFA. Coris Bank BF a également franchi le niveau de 20 000 CFA, atteignant 20 500 CFA.

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Les baisses ont été menées par Sucrivoire CI, qui a chuté de 6,67% à 2 380 CFA. Unilever CI a chuté de 6,59% à 56 000 CFA, tandis que CFAO Motors CI a perdu 3,54% à 1 500 CFA. La valeur des transactions a atteint 1,5 milliard de francs CFA, Sonatel SN représentant 428,64 millions de francs CFA, soit 28,5 % de l'activité totale.

Points clés à retenir

La séance montre un marché qui oscille toujours entre la prise de bénéfices et l'achat sélectif. Orange CI reste l'un des moteurs les plus importants de la performance de la BRVM en raison de sa taille et de sa liquidité. Lorsque le titre monte, il peut faire bouger les principaux indices même si le reste du marché est mitigé.

Le niveau record de SODECI montre également que les investisseurs récompensent les entreprises dont les résultats et les prévisions de dividendes sont solides. La hausse de NSIA Banque CI va dans le même sens, les valeurs bancaires continuant d'attirer l'attention des investisseurs à la recherche de croissance des bénéfices et de revenus.

Toutefois, le nombre de titres en baisse montre que la reprise n'est pas générale. Les investisseurs continuent de passer d'un nom à l'autre plutôt que d'acheter l'ensemble du marché. Le rôle de Sonatel SN dans l'activité de trading confirme également que la liquidité reste concentrée sur quelques grandes valeurs. Pour que la BRVM maintienne son élan haussier, le marché aura besoin de plus de volume, d'une participation plus large et d'un soutien continu des bénéfices, des dividendes et de la performance des grandes capitalisations.