Nigeria: La BAD approuve une facilité de 200 millions de dollars pour la Banque d'industrie du Nigeria

La Banque africaine de développement a approuvé une facilité de financement de 200 millions de dollars pour la Banque de l'industrie du Nigeria (BOI) afin d'élargir l'accès au crédit à long terme pour les entreprises dans les secteurs liés à la croissance industrielle.

La facilité, qui équivaut à environ 112,8 milliards de francs CFA, soutiendra les entreprises dans les domaines de l'infrastructure, du transport, de l'agro-industrie, de la santé, des produits pharmaceutiques et de l'industrie verte. L'objectif est d'augmenter la production locale, de soutenir la substitution des importations et de permettre aux entreprises d'accéder à des financements à plus long terme que ce que proposent souvent les banques commerciales.

Les petites et moyennes entreprises recevront au moins 30 % des fonds, l'accent étant mis sur les entreprises détenues par des femmes et dirigées par des jeunes. La BAD a déclaré que cette allocation était destinée à combler le déficit de financement auquel sont confrontées les entreprises qui ont souvent du mal à accéder aux prêts bancaires malgré leur rôle dans la création d'emplois et la production.

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Le paquet comprend également une subvention d'assistance technique de 650 000 dollars du Fonds d'assistance au secteur privé africain. Cette subvention aidera les PME à améliorer leurs capacités, leurs pratiques environnementales, sociales et de gouvernance, leurs projets liés au climat et la mesure de leur impact. Un volet de l'initiative "Affirmative Finance Action for Women in Africa" soutiendra l'accès des entreprises détenues par des femmes au financement, aux marchés et aux chaînes de valeur.

Ce financement intervient alors que le Nigeria cherche à reconstruire l'industrie manufacturière locale, à réduire la pression des importations et à étendre le crédit à l'économie réelle. La BAD a déclaré que le programme devrait soutenir la création d'emplois, les exportations, les recettes fiscales, les économies de devises et une économie plus diversifiée.

Points clés à retenir

La facilité de la BOI est importante car le secteur industriel nigérian a besoin de capitaux patients, et pas seulement de fonds de roulement à court terme. De nombreuses entreprises sont confrontées à des coûts d'emprunt élevés, à des garanties limitées et à des durées de prêt courtes, ce qui rend difficile l'investissement dans l'équipement, la transformation, les systèmes énergétiques ou les chaînes d'approvisionnement.

En utilisant la BOI comme canal, la BAD place des capitaux par l'intermédiaire d'un prêteur qui sert déjà l'industrie et les PME. L'accent mis sur les entreprises dirigées par des femmes et des jeunes reflète également un changement dans le financement du développement : les capitaux sont dirigés vers des groupes qui créent des emplois mais qui reçoivent souvent moins de crédit bancaire.

L'aspect climatique est également important. Le financement des énergies renouvelables, de l'agriculture intelligente face au climat et des infrastructures durables peut aider les entreprises à réduire leurs coûts d'exploitation tout en répondant aux nouvelles normes des acheteurs et des investisseurs. Toutefois, l'impact dépendra de l'exécution.

La BOI aura besoin de règles de prêt claires, de décaissements rapides, de contrôles des risques et d'un soutien aux petites entreprises qui n'ont peut-être pas de dossiers solides ou de systèmes formels. Si les fonds parviennent aux entreprises productives à des taux et des conditions acceptables, la facilité pourrait aider le Nigeria à accroître sa capacité de production, à réduire les importations et à renforcer les chaînes de valeur locales.