Congo-Brazzaville: Le groupe émirati AD Ports remporte des contrats de 200 millions de dollars pour des terminaux congolais

Le Groupe AD Ports a attribué des contrats d'une valeur d'environ 735 millions AED, soit près de 200 millions de dollars, pour la construction et l'équipement d'un nouveau terminal à conteneurs à Pointe-Noire, en République du Congo.

Le projet concerne le terminal East New Mole, qui sera exploité sous la marque Noatum Ports dans le cadre d'une concession accordée par le gouvernement congolais. Deux contrats d'infrastructures maritimes et terrestres d'une valeur d'environ 551 millions d'AED, soit 150 millions de dollars, ont été attribués à une coentreprise formée par Mar Contracting SARLU et MBTP SA, deux sociétés congolaises.

Un troisième contrat d'une valeur de 184 millions d'AED, soit environ 50 millions de dollars, a été attribué à Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co. Ltd. pour la fourniture de 3 grues navire-terre et de 9 grues portiques sur pneus. Les grues assureront le chargement et le déchargement des conteneurs ainsi que les mouvements de la cour de triage.

Le projet est mené par Noatum Ports Congo Pointe-Noire, une coentreprise créée par AD Ports Group et CMA Terminals, une unité du groupe maritime français CMA CGM. Le terminal sera exploité dans le cadre d'une concession de 30 ans, avec une option d'extension de 20 ans. La première phase comprendra un quai de 420 mètres, un tirant d'eau de 16 mètres et une plate-forme logistique de 100 000 mètres carrés.

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La mise en service commerciale est prévue au quatrième trimestre 2028 après environ 2 ans de travaux. AD Ports a déclaré que le projet pourrait créer environ 800 emplois de construction, 400 emplois directs une fois opérationnel et jusqu'à 7 000 emplois indirects liés à l'activité autour du terminal.

Points clés à retenir

Le projet de Pointe-Noire montre comment les opérateurs portuaires mondiaux s'efforcent de prendre le contrôle des corridors commerciaux africains. Pour le Congo, le terminal pourrait augmenter la capacité des conteneurs, réduire la congestion et améliorer les liens entre les lignes maritimes, la logistique intérieure et les routes commerciales régionales.

Le rôle d'AD Ports, de CMA CGM et de ZPMC montre également comment les projets portuaires combinent désormais le capital, les relations maritimes et les chaînes d'approvisionnement en équipements. Le tirant d'eau de 16 mètres est important car il permet au terminal d'accueillir des navires plus grands, ce qui peut réduire les coûts unitaires d'expédition si les volumes sont suffisamment importants.

L'impact sur l'emploi pourrait être important, mais la principale valeur économique dépendra du débit, de la vitesse des douanes, des liaisons routières et ferroviaires et de la capacité à desservir des marchandises au-delà de Pointe-Noire. Le projet renforce également la concurrence entre les ports d'Afrique centrale, les gouvernements cherchant à attirer le commerce, les parcs logistiques et l'activité industrielle.

Pour les investisseurs, la question clé est de savoir si la concession peut transformer les dépenses d'infrastructure en volumes de fret réguliers au cours de la période d'exploitation de 30 ans.