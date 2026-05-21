Afrique: La ZLECAf et Afreximbank saluent l'engagement du Togo pour l'intégration régionale

Le Secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) et la Banque africaine d’import-export (Afreximbank) ont salué la décision du Togo visant à faciliter l’entrée sans visa sur son territoire à tous les ressortissants des États africains détenteurs d’un passeport valide. Selon les deux institutions, cette initiative constitue une avancée majeure pour le renforcement des relations entre les pays africains et l’intégration du continent.

Cette annonce a été faite à Lomé à travers une déclaration conjointe rendue publique le 20 mai 2026, en marge de Biashara Afrika 2026, principale plateforme continentale consacrée au commerce et aux affaires.

L’événement a réuni des décideurs politiques, des dirigeants du secteur privé, des investisseurs ainsi que plusieurs acteurs clés venus de toute l’Afrique, dans le but de promouvoir le dialogue autour du commerce intra-africain, des investissements et de l’intégration régionale.

Au cours des échanges, les participants ont souligné l’importance de faciliter la circulation des citoyens, des entrepreneurs et des investisseurs africains, considérés comme des moteurs essentiels du commerce intra-africain et de la coopération économique.

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La volonté du gouvernement togolais de simplifier les déplacements entre les pays africains témoigne ainsi d’une dynamique continentale croissante en faveur du renforcement de la connectivité et de l’approfondissement de l’intégration africaine.

Selon le document conjoint, le Secrétariat de la ZLECAf et Afreximbank, dont le Togo est un État partie et membre, aspirent à bâtir un continent où les biens, les services, les capitaux et les personnes circulent plus librement au-delà des frontières, favorisant ainsi la création d’un marché africain intégré.

Les deux institutions ont également rappelé que les mesures facilitant la mobilité et la connectivité contribuent à la réalisation de leur mandat global, notamment les aspirations de l’Agenda 2063 de l’Union africaine.

Par ailleurs, le Secrétariat de la ZLECAf et Afreximbank ont félicité le gouvernement et le peuple togolais pour l’organisation réussie de Biashara Afrika 2026 ainsi que pour leur engagement constant en faveur de l’intégration économique du continent africain.