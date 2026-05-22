Tunisie: Libération de huit Tunisiens détenus par l'entité sioniste lors de la flottille pour Gaza selon le Comité Soumoud

21 Mai 2026
Tunis Afrique Presse (Tunis)
Par HC

Tunis — Le comité tunisien de la Flottille Soumoud a annoncé, jeudi, via sa page officielle Facebook, la libération de huit Tunisiens ayant participé à la Flottille mondiale pour la liberté afin de briser le blocus de Gaza détenus par l'entité sioniste aux côtés d'autres militants de diverses nationalités.

Le comité a publié les photos des Tunisiens libérés. Il s'agit de :Mouheb Snoussi, Saber Mejri, Hamza Bouzouida, Safa Chebbi, Hassna Boussen, Jihen Haj Mbarek, Khalil Abidi et Hassen Boubaker.

Lundi dernier, le comité a déclaré que les navires de la flottille avaient été « interceptés et piratés » par l'entité sioniste dans les eaux internationales, précisant que cette opération de piraterie avait impliqué l'interception de 39 navires se dirigeant vers Gaza dans le cadre d'un mouvement de solidarité visant à briser le blocus imposé à l'enclave palestinienne.

Ce mouvement s'inscrit dans le cadre d'une mobilisation internationale lancée par des réseaux et des organisations de soutien à la cause palestinienne, qui acheminent depuis plusieurs années des convois et des flottilles à destination de la bande de Gaza pour alerter l'opinion publique mondiale sur la situation humanitaire dans le territoire assiégé.

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