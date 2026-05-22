Afrique: La FIFA dévoile 'goals', cinquième single officiel de l'album du Mondial 2026

La Fédération internationale de football (FIFA) a dévoilé le cinquième single officiel de l'album de la Coupe du monde 2026, prévue du 11 juin au 19 juillet au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Intitulé Goals, le morceau réunit la Thaïlandaise LISA, la Brésilienne Anitta et le Nigérian Rema.

L'opus mêle des influences de pop latine, d'afrobeats et de K-pop, illustrant la volonté du projet musical d'embrasser une dimension résolument mondiale, selon la FIFA.

Produit par le lauréat d'un Grammy Award Cirkut, le titre se veut rythmer et fédérateur, à l'image de l'événement sportif qu'il accompagne.

Le morceau est disponible sur les principales plateformes de streaming ainsi que sur les supports vidéo.

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Dans une déclaration publiée par la FIFA, LISA a exprimé sa fierté de participer à ce projet international, soulignant le rôle unificateur de la musique.

De son côté, Anitta a évoqué le lien émotionnel fort qui l'unit à la Coupe du monde, rappelant l'importance de cette compétition dans la culture brésilienne.

Rema a, quant à lui, mis en avant la dimension intercontinentale de cette collaboration.

Les trois artistes devraient interpréter ce titre lors de la cérémonie d'ouverture de la compétition, prévue le 12 juin au Los Angeles Stadium, avant le match inaugural disputé aux États-Unis.

La sortie de Goals intervient après celles de Illuminate, interprété par la Canadienne Jessie Reyez et la Palestino-Chilienne Elyanna, de Lighter, chanté par Jelly Roll et Carín León, de Por Ella, signé Los Ángeles Azules et Belinda, ainsi que d'Echo, un morceau de Daddy Yankee et Shenseea.

L'album officiel de la Coupe du monde 2026 poursuit ainsi sa construction à travers une série de collaborations internationales destinées à refléter la diversité culturelle et musicale du tournoi.