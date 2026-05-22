Afrique: La 30ème édition du FESPACO aura lieu du 20 au 27 mars 2027

La 30ème édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) aura lieu du 20 au 27 mars 2027 sur le thème "Cinémas d'Afrique et développement endogène", a annoncé jeudi le ministre burkinabè de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouedraogo.

"Ce thème vise à mettre en évidence les passerelles entre le développement endogène et le cinéma en Afrique", indique le communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni le même jour en présence du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

Le texte relève que "malgré leur croissance et la diversification des récits, les cinémas d'Afrique font face à des défis nécessitant des stratégies endogènes pour leur diffusion". "Le cinéma, en tant qu'expression culturelle impactant, est central dans la quête d'émancipation et de souveraineté des peuples africains", souligne le communiqué.

Selon une tradition établie depuis 1979, faisant tenir la manifestation à partir du dernier samedi du mois de février des années impaires, la 30ème édition du Fespaco devait se tenir du 27 février au 6 mars 2027. Le communiqué du Conseil des ministres de ce jeudi ne donne aucune raison sur le choix des nouvelles dates (20-27 mars 2027).

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Le Fespaco, créé en 1969 sous le nom de "Semaine du cinéma africain", est la plus grande manifestation dédiée à la promotion et la diffusion des productions cinématographiques d'Afrique et de sa diaspora.