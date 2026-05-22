Congo-Kinshasa: La répression accrue et l'impunité, préoccupations majeures en matière de droits humains

communiqué de presse

Kinshasa — Lors de sa visite, le directeur exécutif de Human Rights Watch a exhorté les hauts responsables à changer de cap

Le directeur exécutif de Human Rights Watch, Philippe Bolopion, a exhorté les hauts responsables congolais à respecter la liberté d'expression, à mettre fin aux arrestations et détentions arbitraires et à garantir l'obligation de rendre des comptes pour les abus, lors de sa visite en République démocratique du Congo du 17 au 21 mai 2026, a déclaré aujourd'hui Human Rights Watch.

Cette visite s'est déroulée dans un contexte marqué par l'occupation de l'est de la RD Congo par le groupe armé M23, soutenu par le Rwanda ; par une vague de répression à l'encontre des journalistes, des activistes et des membres de l'opposition politique ; et par une utilisation à nouveau de sites de détention secrets dans la capitale, Kinshasa.

« La répression actuelle en RD Congo rappelle de manière inquiétante l'ère Joseph Kabila, de nombreux activistes congolais et opposants politiques vivant dans la crainte de représailles de la part des autorités simplement pour avoir exprimé leur opinion », a déclaré Philippe Bolopion. « Human Rights Watch craint que les restrictions de la liberté d'expression et des critiques envers des responsables ne débouchent sur une répression plus large. »

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Lors de son séjour à Kinshasa, Philippe Bolopion a rencontré des hauts responsables gouvernementaux, notamment la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, ainsi que les ministres de la Défense, de la Communication et des Médias, et de la Justice. Il a également rencontré des victimes de violations des droits humains et leurs proches, des dirigeants de la société civile et des chefs religieux, des activistes des droits humains, des membres de la communauté banyamulenge (une minorité tutsie congolaise originaire de l'est de la RD Congo), des membres de partis politiques d'opposition et des diplomates étrangers. Philippe Bolopion a tenu une conférence de presse à Kinshasa le 21 mai.

Human Rights Watch a documenté plusieurs cas dans lesquels le Conseil national de cyberdéfense (CNC), une agence rattachée à la présidence, a arbitrairement arrêté et fait disparaître de force des dissidents, les détenant dans des lieux secrets sans inculpation officielle ni accès à un avocat.

« Je vois mon mari une fois par semaine, mais je ne sais pas où il se trouve », a déclaré une femme dont le mari avait été enlevé à leur domicile une nuit. « On me bande les yeux et je ne sais pas où on m'emmène. »

« Les informations en provenance de Kinshasa faisant état d'un vaste réseau de lieux de détention secrets, hors de toute procédure judiciaire, envoient un message effrayant à la société civile congolaise », a déclaré Philippe Bolopion. « C'est une pratique que le président Félix Tshisekedi s'était engagé à faire cesser lors de son entrée en fonction. »

Des responsables gouvernementaux ont indiqué à Philippe Bolopion que certaines des personnes arrêtées étaient détenues dans des villas et que les autorités étaient encore en train de finaliser les enquêtes à leur encontre avant de les transférer au système judiciaire. Ils ont également indiqué que des réformes concernant le CNC étaient en cours et qu'à l'avenir, aucune arrestation ne serait effectuée sans la présence de la police judiciaire, qui agit sous l'autorité du parquet pour enquêter sur les crimes.

« Les graves défis sécuritaires auxquels la RD Congo est confrontée ne peuvent justifier une atteinte à l'état de droit et aux droits humains fondamentaux », a déclaré Philippe Bolopion. « Les autorités devraient transférer les personnes détenues arbitrairement vers le système judiciaire, fournir à leurs familles des informations sur leur lieu de détention, et respecter les normes de procédure régulière. »

Des membres de l'opposition politique et des activistes de la société civile ont exprimé leur inquiétude quant à un éventuel amendement constitutionnel visant à prolonger le mandat du président au-delà de la limite de deux mandats. Cette question s'était déjà posée lorsque le président de l'époque, Joseph Kabila, était resté au pouvoir au-delà de la limite constitutionnelle.

Lors de ses entretiens avec des responsables, Philippe Bolopion a fait part de ses préoccupations concernant les graves exactions commises par les parties au conflit dans l'est de la RD Congo, y compris l'armée congolaise, la milice alliée Wazalendo et les groupes armés pro-gouvernementaux, ainsi que l'armée rwandaise et le M23. Il a réaffirmé l'importance de respecter le droit international humanitaire, y compris lors de frappes aériennes, et d'assurer la protection et la libre circulation des civils ; il a aussi appelé à un regain d'efforts internationaux pour garantir la reddition des comptes pour les crimes commis par toutes les parties.

« Depuis des décennies, les civils de l'est de la RD Congo subissent de plein fouet les exactions commises par les forces gouvernementales et les groupes armés », a déclaré Philippe Bolopion. « Malgré certains progrès importants réalisés par les tribunaux congolais, les autorités judiciaires ont en grande partie échoué à poursuivre les hauts commandants responsables d'atrocités. »

Philippe Bolopion a encouragé les responsables gouvernementaux à donner la priorité à la reddition des comptes pour les crimes internationaux actuels et passés, notamment en créant des chambres mixtes spécialisées comprenant des magistrats internationaux, ou un mécanisme internationalisé similaire au sein du système judiciaire congolais. Les responsables congolais devraient également continuer à soutenir les poursuites nationales et les enquêtes de la Cour pénale internationale.

En avril, Human Rights Watch a sollicité une rencontre avec le président rwandais Paul Kagame pour discuter des exactions commises par l'armée rwandaise et le M23 dans l'est de la RD Congo, mais n'a reçu aucune réponse.

« L'impunité engendre davantage d'exactions », a conclu Philippe Bolopion. « Les gouvernements donateurs, y compris l'Union européenne, devraient soutenir les efforts de la RD Congo en matière de reddition des comptes, et sanctionner les hauts responsables congolais et rwandais qui soutiennent des groupes armés auteurs d'exactions. »