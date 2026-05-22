Nigeria: Un laboratoire clandestin de drogue démantelé dans le sud du pays

L'agence anti-drogue nigériane a annoncé, mercredi 20 mai, le démantèlement d'un laboratoire de fabrication de drogue à échelle industrielle. Il s'agit du maillon d'un trafic de drogue international impliquant des ressortissants mexicains soupçonnés d'exporter leur savoir-faire dans la fabrication de drogue de synthèse en Afrique de l'Ouest.

Au total, 2,4 tonnes de métamphétamines estimées à près de 480 milliards de nairas, soit plus de 300 millions d'euros, ont été découvertes dans le plus grand laboratoire de drogue clandestin durant le week-end du 16-17 mai, selon l'agence nationale de lutte contre la drogue au Nigeria.

Selon les éléments divulgués mercredi 20 mai en conférence de presse par Mohamed Buba Marwa, le directeur de l'agence anti-drogue nationale, un cartel de drogue nigérian et ses homologues mexicains ont été débusqués dans une exploitation agricole dans une zone reculée d'une forêt de l'État d'Ogun, à une centaine de kilomètres au nord de Lagos. Ils y produisaient de la méthamphétamine « à échelle industrielle ».

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Simultanément, Anochili Innocent, un citoyen nigérian, désigné comme le cerveau du réseau, a été arrêté dans sa résidence de luxe au coeur d'un domaine de golf à Lagos. Au total, dix personnes ont été mises sous les verrous, dont trois Mexicains, spécialement dépêchés au Nigeria pour la préparation de la drogue.