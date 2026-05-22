Mali: Des incendies ravagent les grands marchés de Bamako et de Kayes

Au Mali, un incendie s'est déclaré, mercredi 20 mai au soir, dans le grand marché de Bamako. Le feu a été maîtrisé dans la nuit. Aucune victime n'est à déplorer, mais les dégâts matériels sont importants. Un autre incendie a eu lieu, au cours de la même nuit, dans le grand marché de Kayes, dans l'ouest du pays.

Les clients étaient bien là et les commerçants aussi, ce jeudi 21 mai, dans les travées du grand marché de Bamako... à l'exception du périmètre incendié, toujours bouclé par la police. Selon les nombreux commerçants et Bamakois joints par RFI, le feu s'est déclaré mercredi soir vers 19 heures au pied d'un immeuble situé au coeur du grand marché, et s'est propagé aux bâtiments alentours.

Il n'y a pas eu de victimes, mais plusieurs dizaines de boutiques ont été brûlées avant que la protection civile ne réussisse à maîtriser les flammes, pendant la nuit. Certains assurent que l'incendie est parti d'une bouteille de gaz. D'autres évoquent des installations électriques défaillantes. Une enquête a été ouverte.

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Un autre grand marché a également pris feu, dans la nuit de mercredi à jeudi au Mali : celui de Kayes, dans le sud-ouest du pays. Là encore, il n'y a pas eu pas de victimes, mais des dégâts très importants sont rapportés. Une grande partie du marché a été ravagé par les flammes. Aucune indication officielle sur les causes.

Il y a trois semaines, c'était le marché de Koutiala qui était pris par les flammes. Début avril, un autre incendie dans le grand marché de Kayes, déjà, avait fait trois morts. En février, le marché de Médine, « Sougouni Koura », à Bamako, subissait de très importants dommages, toujours à cause d'un incendie.

Dans la plupart des cas, sont en cause des installations vétustes ou de mauvaise qualité et des négligences humaines. Les conséquences sont catastrophiques pour les commerçants touchés.