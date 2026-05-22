Angola: Le pays fait son retour sur les marchés avec une émission d'euro-obligations de 1,5 milliard de dollars

21 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Le ministère des Finances a annoncé ce jeudi le retour de l'Angola sur les marchés internationaux avec une émission d'euro-obligations de 1,5 milliard de dollars, la deuxième de l'année.

L'opération, réalisée mercredi, a enregistré une forte demande, d'une valeur d'environ 4,01 milliards de dollars, témoignant de la confiance dans la trajectoire macroéconomique et la cohérence de la politique financière du pays.

Dans un communiqué, le ministère précise que cette initiative, structurée comme une opération intégrée de gestion du passif, a combiné le rachat de deux euro-obligations en circulation avec l'émission de nouveaux titres de dette, à échéance 2031 et 2037 et assortis de taux respectifs de 8,250 % et 9,5 %, permettant ainsi une action directe sur la structure du stock de la dette publique.

Selon le ministère des Finances, la mobilisation de ces ressources renforce la capacité de l'État à intervenir sur deux fronts essentiels.

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D'une part, indique le document, cette opération permet d'améliorer le profil de la dette, de réduire les risques de refinancement et d'équilibrer l'échéancier des remboursements ; d'autre part, elle soutient l'exécution budgétaire en garantissant la continuité des priorités définies dans le budget général de l'État, conformément au Plan annuel de la dette 2026.

Selon le ministère, cette opération témoigne d'une approche proactive et cohérente avec la Stratégie de la dette à moyen terme 2026-2028.

Parallèlement, ajoute le document, elle renforce la position de l'Angola sur les marchés financiers internationaux, consolide sa courbe des taux et approfondit ses relations avec les investisseurs internationaux.

« En renforçant la confiance des investisseurs dans l'avenir du pays, cette émission permet à l'État d'agir avec plus de détermination pour promouvoir le développement économique et répondre aux défis sociaux », conclut le document.

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