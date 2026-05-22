Afrique du Nord: Réunion tripartite au Caire - La Tunisie réaffirme son soutien à une solution libyo-libyenne

Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, a participé, aux côtés de M. Badr Abdelatty, Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Egyptiens à l'Etranger et de M. Ahmed Attaf, Ministre d'Etat, Ministre des Affaires Etrangères, de la Communauté Nationale à l'Etranger et des Affaires Africaines, à la Réunion du Mécanisme de Concertation Tripartite sur la Libye, tenue aujourd'hui, 21 mai 2026, au Caire.

À cette occasion, M. le Ministre a réitéré la position constante de la Tunisie en faveur d'une solution libyo-libyenne préservant l'unité et la souveraineté de l'État libyen, sous l'égide et avec l'appui de l'Organisation des Nations Unies, afin de soutenir les aspirations du peuple libyen à la sécurité, à la stabilité et au développement, loin de toute ingérence extérieure.

Il a également souligné l'attachement de Son Excellence le Président de la République, le Professeur Kaïs Saïed, au maintien du mécanisme de concertation tripartite et à la régularité de ses réunions, afin de renforcer le rôle des trois pays et leur contribution au soutien des efforts des frères libyens pour parvenir à un règlement politique souhaité.

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Lors de la réunion, les Ministres ont mis en avant la profondeur des liens historiques et fraternels unissant leurs pays à la Libye, réaffirmant leur engagement à poursuivre la concertation et la coordination afin de préserver l'unité de la Libye et l'intégrité de son territoire, tout en soulignant le principe de l'appropriation et de la conduite libyennes du processus politique sous parrainage onusien.

Ils ont également insisté sur le fait que la réussite de ce règlement politique nécessite une approche globale fondée sur l'interconnexion entre les différentes dimensions politiques, économiques et sociales, permettant ainsi de garantir la sécurité, la stabilité, le développement et la prospérité du peuple libyen frère.

Les Ministres ont en outre écouté une intervention de la Représentante Spéciale du Secrétaire Général des Nations Unies pour la Libye, Mme Hanna Tetteh, qui a présenté un exposé sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre de la feuille de route onusienne. À cette occasion, ils ont réaffirmé leur volonté de soutenir les efforts des Nations Unies afin de renforcer l'efficacité de cette feuille de route.

Enfin, les Ministres ont salué l'invitation de l'Algérie à accueillir la prochaine réunion du mécanisme de concertation tripartite en Algérie.