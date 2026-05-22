Le Groupe de la Banque africaine de développement organisera, le 28 mai 2026 à Brazzaville, le premier Forum sur l'intégration en Afrique (« Integrate Africa Forum ») lors de ses Assemblées annuelles 2026, sur le thème « Fabriqué en Afrique, commercialisé en Afrique » (« Made in Africa, Trade in Africa »). Quelque 3000 participants sont attendus à ce raout, parmi lesquels certains dirigeants de la finance mondiale devront annoncer des engagements en faveur de l'institution financière de développement continentale. Enjeux

Cette réunion a pour objectif de mobiliser l'action autour du commerce comme accélérateur essentiel de la transformation industrielle et de la croissance durable en Afrique. Le Forum renforcera la cohérence entre la mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), le développement des chaînes de valeur régionales et la coordination institutionnelle dans un monde multipolaire en rapide évolution. Il mettra en lumière le rôle moteur du Groupe de la Banque africaine de développement dans la promotion de la vision de l'Agenda 2063 de l'Union africaine pour une Afrique intégrée et prospère, portée par l'industrie et le commerce intra-africains.

Le Forum vise à aider l'Afrique à aller au-delà de la simple ouverture des marchés

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Cet espace interacteurs financiers vise à aider les pays du continent à produire davantage de biens, à construire des chaînes d'approvisionnement plus solides et à développer des économies élargies et plus fortes. Il montrera comment le commerce peut contribuer à rapprocher les pays africains et à soutenir le financement nécessaire pour atteindre les objectifs industriels de la ZLECAf. Le Forum expliquera également comment la collaboration peut rendre les économies africaines plus compétitives et mieux à même de relever les défis, grâce à des marchés plus vastes, des ressources partagées, des industries régionales plus solides et de meilleurs systèmes financiers.

L'avenir du développement économique de l'Afrique au coeur des discussions

Le Forum, prévu sur une journée, proposera des discours liminaires, des séances plénières de haut niveau, des discussions informelles, des séances approfondies, des tables rondes sur le financement, des présentations culturelles et des annonces stratégiques.

Parmi les points forts de l'évènement, figure le discours liminaire tant attendu du président du Groupe de la Banque africaine de développement qui sera axé sur la thématique: « De l'intégration des marchés à la transformation industrielle : mobiliser des capitaux pour l'avenir de la production en Afrique ». Des personnalités de premier plan participeront à cette séance plénière de haut niveau : L'Afrique dans un monde multipolaire, avec S.E. Francisca Tatchouop Belobe (CUA), S.E. Clever Gatete (CEA), S.E. Elias Magosi (SADC), Ousmane Diagana (Banque mondiale) et Abdul Kamara (Groupe de la Banque africaine de développement). On annonce aussi un entretien informel avec Mme Ibukun Awosika, fondatrice et PDG du groupe The Chair Centre.

L'initiative HERAfCFTA, un des temps forts du raout mettra en avant des dirigeantes et entrepreneures du Tchad, d'Égypte, du Kenya, du PNUD et de la République du Congo. S'y ajoute une table ronde sur le financement avec Admassu Tadesse (TDB), Boitumelo Mosako (DBSA), Manuel Moses (ATIDI), Anna Bjerde (Banque mondiale) et Hassatou Diop N'Sele (Groupe de la Banque africaine de développement).

L'ambassadeur Mohamed Kader (COMESA) fera une annonce en soutien à la Nouvelle architecture financière africaine pour le développement (NAFAD).

Une Table ronde multipartite sur les corridors commerciaux avec des dirigeants du COMESA, d'Africa50, de la République du Congo et du Groupe de la Banque africaine de développement aura lieu dans la foulée.

L'égérie Marie-Laure Akin-Olugbade, vice-présidente principale du Groupe de la Banque africaine de développement fera le discours de clôture sur le thème : « Mobiliser l'avenir de la production africaine : l'orientation stratégique du Groupe de la Banque ».