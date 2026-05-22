Ile Maurice: Bus électriques - 90 véhicules déjà en service, déploiement complet prévu d'ici juin 2026

21 Mai 2026
L'Express (Port Louis)
Par Hansa Nancoo Vashish Nuckchhed Mahen Chitamun

Le ministre du Transport, Osman Mahomed, a fait le point sur la mise en circulation progressive des 100 autobus électriques offerts par le gouvernement indien à Maurice. Il répondait à une question de Nitin Prayag.

Le ministre a d'abord salué la mise en service récente de neuf bus électriques, basés au dépôt de Rivière-du-Rempart, tout en rappelant que ces véhicules font partie d'un lot global évalué à plus d'un milliard de roupies. Il a indiqué que les bus sont déjà répartis et opérationnels dans plusieurs dépôts de la National Transport Corporation (NTC), avec un total de 90 unités déjà en circulation.

Selon les chiffres communiqués, 21 bus opèrent à partir du dépôt de Rémy Ollier, 41 de La Tour-Koenig, 19 de Forest-Side et neuf à partir de Rivière-du-Rempart. Ces véhicules desservent déjà plusieurs lignes, soit dix routes depuis Rémy-Ollier, 13 depuis La Tour-Koenig, six depuis Forest-Side et quatre depuis Rivière-du-Rempart.

Les dix bus restants seront déployés progressivement dans le cadre d'un modèle hybride combinant bus électriques et diesel afin d'assurer la continuité du service public.

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Concernant la recharge, 20 bornes ont été offertes par l'Inde. Deux sont déjà installées à Rémy-Ollier, sept à La Tour-Koenig tandis que deux autres sont en cours d'installation. Les neuf restantes seront installées au dépôt de Forest-Side d'ici fin juin 2026.

Le ministre a également confirmé que la totalité des 100 bus sera pleinement opérationnelle d'ici juin 2026. Il a ajouté que le personnel de la NTC suit actuellement une formation technique pour la maintenance de ces nouveaux véhicules électriques.

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