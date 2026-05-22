Ile Maurice: Investissements étrangers - Les flux atteignent un niveau record de Rs 48 milliards en 2025

Les Foreign Direct Investments (FDI) ont atteint un niveau record de Rs 48 milliards en 2025, après avoir chuté de Rs 37 milliards en 2023 à Rs 33 milliards en 2024. C'est ce qu'a révélé le Premier ministre en réponse à une question du Dr Farhad Aumeer.

Le chef du gouvernement a précisé que le secteur immobilier demeure le principal bénéficiaire des investissements étrangers. Toutefois, le secteur des services financiers a connu une forte progression, passant de Rs 974 millions en 2024 à Rs 18,7 milliards en 2025. Cette hausse s'explique principalement par un important investissement dans AfrAsia Bank par Access Bank UK.

D'autres secteurs ont également enregistré une progression notable. Les investissements dans les technologies de l'information et de la communication sont passés de Rs 192 millions à Rs 985 millions entre 2024 et 2025. Le secteur de l'énergie a attiré Rs 1 milliard d'investissements contre Rs 352 millions auparavant tandis que le secteur agricole est passé de Rs 507 millions à Rs 807 millions.

Concernant les pays investisseurs, la France et l'Afrique du Sud restent les principales sources de FDI, représentant respectivement 22 % et 10 % des flux au cours des trois dernières années. Le RoyaumeUni, les États-Unis, l'Allemagne, la Suisse et les Émirats arabes unis figurent également parmi les principaux investisseurs.

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Le Premier ministre a indiqué que plusieurs mesures sont mises en oeuvre pour attirer davantage d'investissements dans les secteurs émergents, notamment la création d'une Special Economic Zone à Côte-d'Or, dédiée aux technologies, à l'intelligence artificielle et aux centres de données. Le gouvernement prévoit également la modernisation des infrastructures portuaires afin de positionner Maurice comme un hub régional de transbordement dans l'océan Indien.