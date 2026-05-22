Ile Maurice: La NASA inspire la nouvelle génération de scientifiques mauriciens

Le Rajiv Gandhi Science Centre a accueilli ce jeudi 21 mai la cérémonie de lancement du programme Freedom 250, organisée en partenariat avec l'ambassade américaine, dans le cadre des célébrations du 250e anniversaire de l'Indépendance des États-Unis. Elle comprenait une conférence magistrale, le lancement d'une exposition intitulée «From 1776 to the Moon: Freedom, Innovation, and Exploration» et une session interactive avec les enseignants.

Tête d'affiche de la matinée, Jim Adams, ancien Deputy Chief Technologist de la National Aeronautics and Space Administration (NASA), fort de 35 ans d'expérience dans l'aérospatiale, a retracé les grandes étapes du programme Artemis. Il a souligné le succès de la mission Artemis 2, qui a conduit quatre astronautes autour de la Lune le mois dernier.

Jim Adams a évoqué les nombreuses retombées civiles de la recherche spatiale : l'origine du capteur photo des téléphones mobiles, les algorithmes d'identification des requins-baleines ou encore des dispositifs médicaux de détection précoce du cancer du sein, tous issus d'innovations développées pour la NASA.

Aux enseignants et chercheurs présents, Jim Adams a rappelé que la connaissance scientifique n'a de valeur que lorsqu'elle est diffusée au-delà des laboratoires : «Ce n'est pas de la science tant qu'on ne la partage pas.»

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L'Acting Deputy Chief of Mission de l'ambassade américaine, Caleb Goddard, a, quant à lui, invité Maurice à rejoindre les Artemis Accords, cadre de coopération internationale pour l'exploration pacifique de l'espace, signé à ce jour par 67 pays : «Nous espérons que Maurice rejoindra prochainement la communauté croissante des signataires des Artemis Accords.»