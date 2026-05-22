Ile Maurice: Groupe CIEL - Chiffre d'affaires en hausse de 7 % à Rs 30 milliards pour neuf mois

C'est une performance globalement résiliente dans un environnement économique et géopolitique contrasté qu'affiche le groupe CIEL pour les neuf mois clos au 31 mars 2026. Ainsi, son chiffre d'affaires a progressé de 7 % pour atteindre Rs 30 milliards, soutenu principalement par les pôles hôtellerie, santé et finance. Le bénéfice net après impôt demeure pour sa part stable à Rs 2,9 milliards, tandis que le bénéfice attribuable aux actionnaires atteint Rs 1,4 milliard.

L'un des éléments clés de ces résultats réside dans la capacité du groupe à compenser les difficultés rencontrées dans certaines activités, notamment le textile régional, grâce à la solidité des autres pôles. Cette diversification sectorielle et géographique réduit la vulnérabilité du groupe face aux cycles économiques. Près de 50 % des revenus sont désormais libellés en devises étrangères, ce qui constitue également un avantage stratégique dans un contexte de volatilité monétaire.

Le pôle hôtellerie se distingue comme l'un des principaux moteurs de croissance. Son chiffre d'affaires progresse de 23 % à Rs 8,1 milliards, soutenu par la forte performance du portefeuille Sunlife et par les ventes immobilières liées au projet La Pirogue Residences. La hausse de 11,5 % du RevPAR confirme la bonne dynamique touristique et l'amélioration des revenus par chambre disponible. Le bénéfice net après impôt s'élève à Rs 1,1 milliard. Malgré un ralentissement ponctuel de la demande en mars en raison des tensions géopolitiques au Moyen-Orient, le secteur hôtelier demeure un pilier essentiel de la rentabilité du groupe.

Rs 5 milliards pour le pôle Santé

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Le pôle santé confirme pour sa part son rôle de relais stratégique de croissance. Le chiffre d'affaires augmente de 18 % à Rs 5 milliards, porté par la progression des activités à Maurice et en Ouganda, l'augmentation des capacités hospitalières et le développement des services de diagnostic. Le bénéfice net se montre à Rs 426 millions.

Le pôle finance affiche également une performance solide. Le chiffre d'affaires atteint Rs 5 milliards, dopé par l'amélioration des revenus hors intérêts et un environnement de taux plus favorable à BNI Madagascar. Le cash-flow progresse de 17 % à Rs 1,8 milliard grâce à une amélioration des marges nettes d'intérêt et à une meilleure efficacité opérationnelle.

Toutefois, le bénéfice net du segment reste stable à Rs 1,3 milliard en raison d'une hausse des provisions et des charges fiscales plus importantes. La contribution plus faible de Bank One montre que le secteur bancaire demeure exposé à des risques de crédit et à un environnement économique plus incertain.

Le principal point de fragilité du groupe reste le pôle textile. Le chiffre d'affaires atteint Rs 11,6 milliards, mais les activités régionales continuent de peser sur la rentabilité. L'EBITDA (Earnigs Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) ressort à Rs 795 millions, impacté par les difficultés des opérations régionales. Les activités en Asie demeurent cependant le principal moteur de profitabilité du segment et permettent de soutenir un bénéfice net de Rs 223 millions.

Cette situation illustre les défis structurels auxquels fait face l'industrie textile régionale : concurrence internationale accrue, hausse des coûts de production et ralentissement de la demande mondiale. Le repositionnement des opérations régionales apparaît donc essentiel pour restaurer durablement les marges.

Sur le plan financier, la dette nette augmente à Rs 16,4 milliards, principalement en raison des investissements dans la santé, de la consolidation de C-Care International et des rénovations hôtelières. Malgré cela, le ratio dette nette/EBITDA de 2,1fois reste maîtrisé, d'autant que le groupe génère un flux de trésorerie disponible solide de Rs 3,4 milliards.

Dans l'ensemble, ces résultats traduisent la transformation progressive de CIEL vers un modèle moins dépendant du textile historique et davantage orienté vers les services.