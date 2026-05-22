Congo-Kinshasa: Démission de Jacques Kyabula Katwe, gouverneur du Haut-Katanga

Dans une lettre adressée au Président de la République jeudi 21 mai 2026, Jacques Kyabula Katwe annonce sa démission de ses fonctions de gouverneur de la province du Haut-Katanga.

« Au cours de derniers mois, ma présence prolongée à Kinshasa, requise pour des raisons professionnelles et institutionnelles, m'a éloigné de ma province dans un contexte particulièrement sensible sur le plan sécuritaire », explique Jacques Kyabula.

Il dit avoir tiré toutes les conséquences politiques et administratives de cette situation, étant soucieux de préserver la sérénité des institutions ainsi que le bon fonctionnement de l'administration provinciale.

Dans sa correspondance, le gouverneur démissionnaire réitère toutefois sa loyauté envers le chef de l'État, et se déclare « profondément attaché à la vision de stabilité, de paix et de développement » incarnée par Félix Tshisekedi.

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Le gouverneur du Haut-Katanga avait été convoqué à Kinshasa en juillet 2025 sur instruction du vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour consultation.

Depuis lors, il n'est jamais retourné dans la province. L'intérim avait été confié au vice-gouverneur Martin Kazembe. Lors d'une conférence de presse tenue lundi 9 février 2026 à Lubumbashi, le parti de Jacques Kyabula, « Vent d'Avenir » avait indiqué que cette absence prolongée constituait « une violation de la loi ».