Congo-Kinshasa: Play-off - « Il ne faut pas enterrer Simba », lance Christian Mwanda

Alors que le play-off du championnat national a atteint sa sixième journée, l'AS Simba traverse une période difficile. Après cinq rencontres disputées, le club de Kolwezi occupe l'avant-dernière place du classement avec seulement 4 points. Une situation préoccupante à l'approche d'un match crucial contre le FC Saint Éloi Lupopo.

L'optimisme demeure

Malgré ce début de parcours compliqué, le vice-président du club rouge et blanc de Kolwezi, Christian Mwanda, de passage à Kinshasa pour l'assemblée de la FECOFA, reste optimiste et appelle les supporters au calme :

« Il ne faut pas déjà enterrer Simba. Le championnat continue, le play-off aussi. Nous allons nous relancer. Nous avons un match important vendredi contre Lupopo et nous espérons redémarrer pour bien finir la phase aller. Ensuite, nous travaillerons dur pour la phase retour afin que Simba retrouve sa meilleure forme ».

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Christian Mwanda estime que les contre-performances actuelles ne sont pas irréversibles. Pour lui, il ne s'agit que de certains détails à corriger, déjà identifiés en collaboration avec le staff technique.

« Nous avons analysé la situation avec le staff technique. Nous avons réglé certains points. Je crois que nous allons nous relancer et viser la qualification », a-t-il poursuivi, avec conviction.

Pas de soucis financiers

Contrairement à plusieurs clubs confrontés à des problèmes financiers, Simba semble afficher une stabilité sur le plan interne, notamment en ce qui concerne les rémunérations.

« Simba est à jour. Nous n'avons aucune dette de salaire ni de prime. Tout est en règle », a tenu à préciser le dirigeant.

Après l'élimination en compétitions africaines, la déception est grande chez les supporters. Le vice-président du club a tenu à leur adresser un message rassurant, tout en reconnaissant les difficultés rencontrées :

« À tous les fans de Simba, restez calmes. Nous sommes très touchés par cette défaite en Afrique, mais nous continuons à nous battre pour que Simba retourne à la Coupe d'Afrique. L'équipe ne mourra pas. Nous travaillons pour corriger les failles avec le staff et les joueurs ».

Un choc des fauves

Christian Mwanda place beaucoup d'espoir dans les prochaines rencontres, notamment le duel contre Lupopo, avant de viser une fin de phase aller positive.

« Nous espérons nous relancer dès ce vendredi contre Lupopo et terminer en beauté avec une victoire contre Don Bosco. Soyez sereins », a-t-il conclu.

Vainqueur de la Coupe du Congo, l'AS Simba nourrit de grandes ambitions pour cette saison, notamment celle de retrouver les compétitions africaines. Mais pour y parvenir, le club devra impérativement redresser la barre lors des prochaines journées du play-off.

Le match face à Lupopo s'annonce donc décisif et difficile, car Lupopo est aussi en quête de positionnement après sa défaite face à Don Bosco.