Congo-Kinshasa: LINAFOOT/Play-offs - Mazembe bat Maniema (3-0), le match Vclub et les Aigles arrêté pour troubles

La 6e journée de play-offs s'est poursuivi ce jeudi 21 mai 2026 avec deux matchs : alors que le TP Mazembe a écrasé Maniema Union à Lubumbashi, la rencontre entre l'AS Vita Club et le FC Les Aigles du Congo s'est soldée dans la confusion à Kinshasa.

Vclub menait au score depuis la première période (1-0). La partie a été brutalement interrompue, juste après l'égalisation par Les Aigles du Congo à la 87e minute dans un climat de forte tension.

Les supporters en colère

Les supporters de Vita Club, surnommés les Bana Mbongo, visiblement frustrés et en colère face aux décisions arbitrales, ont envahi le terrain avec l'intention de se faire justice eux-mêmes. Ce débordement a conduit à l'arrêt immédiat du match.

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Sur le plan sportif, la rencontre avait pourtant tenu ses promesses. Les Aigles ont été surpris très tôt avec un but contre son camp de Dieu Mbiyeye dès la 6e minute, offrant l'avantage à Vclub.

Longtemps menés, les Samouraïs ont finalement arraché l'égalisation grâce à Jonathan Ikangalombo à la 80e minute, relançant totalement le suspense avant que la rencontre ne dégénère.

Les troubles ont fait plusieurs blessés, dont des agents des forces de l'ordre.

Maniema Union malmené

Dans l'autre rencontre de la soirée, le TP Mazembe a confirmé sa solidité en s'imposant nettement (3-0) face à Maniema Union, dans un match maîtrisé de bout en bout.

A la 15', Marc Diouf ouvre le score sur penalty, exécuté avec sang-froid et un contre-pied parfait. Mazembe 1-0 Maniema Union. A la 27' Bingi Belo, après un beau pivot, déclenche une frappe du gauche imparable pour doubler la mise.

Kikasa parachève la victoire des Corbeaux à la 78' grâce à un superbe coup parfaitement exécuté.

Classement provisoire après la 6e journée :

TP Mazembe: 15 points (+9)

Aigles du Congo: 11 points (+5)

CS Don Bosco: 10 points (-1)

AS V.Club : 9 points (0)

FC Lupopo: 7 points (0)

Maniema Union: 6 points (-5)

AS Simba: 4 points (-1)

FC Céleste: 1 point (-7)