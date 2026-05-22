Congo-Brazzaville: Valorisation du patrimoine immatériel - L'association Akwa mossé organise le premier concours de Kingoli

La première édition du concours de Kingoli s'est tenue le 10 mai dernier à Nkombo, dans le neuvième arrondissement de Brazzaville, Djiri, avec pour but de de valoriser le patrimoine immatériel du Congo.

Placé sur le thème « Ossomo la mboga », que l'on peut traduire en français par « La fierté d'honorer sa terre », le concours a connu une forte adhésion populaire. Bien au-delà d'une simple rencontre de danse, l'événement s'est imposé comme un véritable espace d'expression culturelle, de transmission intergénérationnelle et de valorisation des traditions ancestrales.

Cet événement hautement symbolique est intervenu cinq jours seulement après la célébration de la Journée mondiale du patrimoine africain. À travers cette initiative, l'association Akwa mossé, qui veut dire «Soleil du puple Akwa», active aussi bien en France qu'au Congo, a souhaité mettre en lumière un élément majeur du patrimoine immatériel du peuple Akoua et, plus largement, de la culture congolaise. Une noble mission au service de la culture et de l'identité africaine.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À travers des adages, récits traditionnels et citations héritées des anciens, les participants ont partagé les réalités vécues par les habitants de Makoua, tout en mettant en avant la richesse des savoirs et pratiques culturelles locales.

Cette initiative se veut ainsi un moment de célébration, mais également un cadre de sensibilisation et de transmission culturelle auprès des jeunes générations, afin de préserver l'identité et la mémoire collective du peuple Akoua.

Plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence l'éclat de cette rencontre, notamment les membres du jury composés des artistes Serrol Kassa, La Reine Makoua ainsi que Gauthier Lendouma. Pour le secrétaire général de l'association, Fridrich Elenga, « Cette action n'est qu'une continuité des initiatives communautaires menées avec les frères d'Akwa Mossé », a-t-il précisé.

Notons que l'association Akwa Mossé, créée en 2014 par Marien Fauney Ngombé, s'est engagée dans la promotion de la culture du peuple Akoua ainsi que dans l'accompagnement des personnes vulnérables. C'est dans ce cadre qu'elle a organisé la toute première édition du concours de danse Kingoli. Et forte du succès remporté, cette association est déjà à pied d'oeuvre pour la préparation de la deoxième édition. À travers cette démarche, Akwa mossé confirme son engagement en faveur de la sauvegarde, de la transmission et de la valorisation du patrimoine culturel congolais.