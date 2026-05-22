Congo-Brazzaville: L'église kimbanguiste dénonce l'utilisation frauduleuse de ses emblèmes et armoiries

Le Conseil national de l'église kimbanguiste en République du Congo, dirigé par le révérend Brice Voltaire Etou Obami, a dénoncé avec fermeté, le 20 mai devant la presse, les agissements de certains groupements religieux et individus qui utilisent frauduleusement le nom, les emblèmes, les armoiries et l'identité de cette église afin d'entretenir volontairement la confusion au sein de l'opinion publique ainsi qu'auprès des autorités administratives et politiques.

Dans sa déclaration, l'église kimbanguiste en République du Congo porte à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale que fondée le 6 avril 1921 par Simon Kimbangu, à Nkamba Nouvelle Jérusalem, elle demeure une, indivisible et universelle depuis sa création. Conformément à ses textes fondamentaux, à ses statuts et à son règlement intérieur, elle ne reconnaît aucun titre de « chef spirituel adjoint », fonction inexistante dans son organigramme spirituel, ecclésiastique et administratif. Le chef spirituel exerce sa mission entouré des conseillers et d'organes régulièrement établis, conformément aux textes de l'église.

«Nous rappelons que ces personnes et groupes se sont séparés de l'église kimbanguiste depuis plusieurs années pour constituer leur propre organisation religieuse, avec leurs propres orientations doctrinales et structures administratives. Ils ne peuvent donc ni se réclamer de l'église kimbanguiste officielle ni parler en son nom. Nous rappelons également à l'opinion publique que cette organisation dissidente dispose déjà de son propre siège situé au 876, avenue Monkoto, commune de Ngiri-Ngiri, à Kinshasa, en République démocratique du Congo», stipule la déclaration lue par l'un des membres du Conseil.

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Le siège spirituel et international de l'église kimbanguiste demeure à Nkamba la Nouvelle Jérusalem, ville sainte située en République démocratique du Congo. En République du Congo, cette église est dirigée par le révérend Brice Voltaire Etou Obami, président délégué du collège exécutif national. Et la direction administrative nationale est située au 875, avenue des Trois martyrs, Plateau de 15 ans, Moungali, Brazzaville. Dans cette ville, l'église kimbanguiste compte actuellement huit paroisses officiellement reconnues: le centre d'accueil, situé au Plateau des 15 ans, au 875 avenue des Trois martyrs; la paroisse de Zandés à Poto-Poto; la paroisse de Talangaï; la paroisse de Mikalou; la paroisse de Ngambio à Mfilou-la-Base; la paroisse de Nzoko, dans l'arrondissement 7 Mfilou; la paroisse de Massissia, arrondissement 8 Madibou; et la paroisse de l'arrondissement 2 Bacongo. L'église kimbanguiste est implantée également dans l'ensemble des départements de la République du Congo et compte notamment quatre paroisses dans la ville de Pointe-Noire.

Préserver la paix sociale et la clarté dans les relations avec les autorités publiques

La déclaration de l'église kimbanguiste a condamné particulièrement l'usurpation de qualité; l'utilisation illégale de ses attributs et symboles; les déclarations mensongères consistant à se présenter comme ses représentants officiels; l'usage du titre fictif de «chef spirituel adjoint », inconnu de ses textes fondamentaux. L'église rappelle également qu'elle agit exclusivement pour préserver son identité spirituelle; son unité doctrinale; sa légalité institutionnelle; son patrimoine moral et historique; ainsi que la paix sociale et la clarté dans les relations avec les autorités publiques.

Ainsi, le Conseil national de l'église kimbanguiste en République du Congo accorde à ces groupements un délai d'un mois à compter de la présente déclaration pour: cesser toute utilisation de son nom, ses emblèmes, ses armoiries et de son identité. Il demande à qui que ce soit de renoncer à toute qualité ou représentation se réclamant de l'église kimbanguiste; d'adopter sa propre dénomination religieuse, conformément aux lois et règlements en vigueur dans la pays. Passé ce délai, l'église kimbanguiste se réserve le droit d'engager toutes les démarches administratives et judiciaires nécessaires auprès des autorités compétentes afin de faire respecter son identité, sa légalité et ses droits institutionnels.

Les autorités administratives, judiciaires et sécuritaires du Congo sont appelées à veiller à ce que ces groupes religieux exercent leurs activités sous leurs propres dénominations, avec leurs propres statuts, récépissés et identités juridiques, afin d'éviter toute confusion préjudiciable à l'ordre public, à la liberté religieuse et à la paix sociale.

«Nous réaffirmons notre attachement: aux lois de la République; aux excellentes relations historiques entre l'Etat congolais et l'église kimbanguiste; ainsi qu'aux valeurs de paix, d'unité, de justice et de salut prônées par Simon Kimbangu. Enfin, nous exprimons notre profonde gratitude au gouvernement de la République pour son soutien à l'oeuvre salvatrice de Simon Kimbangu et au président de la République, chef de l'Etat congolais et gérant de la Nation, Denis Sassou N'Guesso, pour l'attention constante qu'il accorde à l'oeuvre spirituelle et morale de l'église kimbanguiste ainsi qu'à la préservation de la paix religieuse en République du Congo», conclut la déclaration.