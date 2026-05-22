Congo-Brazzaville: Expropriation du site de l'Université Denis-Sassou-N'Guesso - Deux tiers des dossiers concernés ne sont pas indemnisés

Les anciens propriétaires des parcelles du site de l'Université Denis-Sassou-N'Guesso (UDSN) exigent du gouvernement, le paiement de leurs indemnités d'expropriation, non versées pour la majorité des bénéficiaires, depuis seize ans.

Le collectif dénonce que trois cent cinquante-sept personnes seulement sur plus d'un millier enregistré auraient effectivement perçu, à ce jour, leur dû, alors que l'État congolais avait pris l'engagement d'indemniser tous les propriétaires dessaisis de leurs parcelles pour la construction de l'UDSN.

Ces anciens propriétaires des parcelles du site revendiquent la prise en compte du premier bottin d'enregistrement des noms réalisé par un cabinet d'étude dirigé par M. Zacharie, la réouverture officielle du dossier, l'harmonisation et l'actualisation des listes des bénéficiaires, ainsi que l'accélération du paiement des ayants droit.

Le président de ce collectif, Alexandre Dzabatou, a rappelé que malgré l'accord initial de l'État à procéder aux expropriations, deux tiers des dossiers concernés n'ont pas toujours été indemnisés sur plus d'un millier enregistré.

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Les familles affirment avoir rempli toutes les conditions requises, notamment la fourniture des documents requis et le suivi de toutes les démarches administratives y relatives. Cependant, elles déplorent un blocage inexpliqué depuis seize ans. Les saisines répétées de la présidence de la République et des institutions telles qie le Parlement, ainsi que les ministères compétents et la force de l'ordre, n'ont pas abouti à une suite favorable.

« A ce jour, il y a des personnes mortes. On nous aurait appris qu'il y a des intrus. Mais je souhaite qu'on respecte seulement le premier bottin d'enregistrement des noms réalisé par un cabinet d'étude dirigé par M. Zacharie. Oui, il y a plus d'un millier, nous sommes bien conscients de cela », a reconnu un chef de famille.

Le président du collectif des anciens propriétaires des parcelles du site de l'UDSN a indiqué que la Constitution congolaise du 25 octobre 2015, en son article 23, garantit le droit de propriété et interdit toute expropriation pour cause d'utilité publique sans indemnisation juste et préalable. Il exige le règlement immédiat et sans condition de leurs indemnités, projetant d'organiser des sit-in devant les ministères concernés si aucun geste concret n'est posé dans les prochains jours.