Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 22 mai 2026

revue de presse

Tchad : 20 ans de prison confirmés pour Succès Masra

Au Tchad, la condamnation de Succès Masra à 20 ans de réclusion criminelle est désormais définitive.

La Chambre judiciaire de la Cour suprême tchadienne, section pénale, a confirmé ce jeudi 21 mai 2026, la condamnation de Succès Masra en première instance et, en appel, rejeté le pourvoi en cassation introduit par l’ancien chef du gouvernement.

Réunie en audience publique sous la présidence de Samir Adam Annour, la haute juridiction a confirmé l’arrêt criminel n°018/25 rendu le 9 août 2025 par la Cour d’appel de N’Djaména. Cette décision maintient la peine prononcée contre le leader du parti Les Transformateurs. [Source Apanews]

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Effondrement d’un immeuble à Fès au Maroc - Au moins neuf morts et plusieurs blessés, une enquête ouverte

Au début de décembre, l’effondrement de deux immeubles mitoyens, également à Fès, avait fait 22 morts ; c’était le plus meurtrier des accidents de ce type survenus au Maroc ces dernières années.

Au moins neuf personnes sont mortes jeudi 21 mai dans l’effondrement d’un immeuble résidentiel de quatre étages dans un quartier périphérique de Fès, dans le nord du Maroc, selon un nouveau bilan provisoire du parquet.

Plusieurs personnes ont été blessées « plus ou moins gravement », a ajouté la même source dans un communiqué. [Source Le Monde Afrique]

Forum Inde-Afrique : Le rendez-vous reporté à cause d'Ebola

Entre souveraineté sanitaire, diplomatie fragilisée et rivalités du Sud global, le report du Forum Inde–Afrique expose les nouvelles vulnérabilités stratégiques du continent africain.

Le report du quatrième Forum Inde–Afrique, initialement prévu du 28 au 31 mai à New Delhi, dépasse largement le cadre d’une simple précaution sanitaire liée à la résurgence d’Ebola en République démocratique du Congo (RDC).

Derrière cette décision conjointe de l’Inde et de l’Union africaine se dessine une réalité beaucoup plus profonde : les crises sanitaires africaines deviennent désormais des variables stratégiques capables d’affecter la diplomatie mondiale, les investissements, les flux économiques et les équilibres entre puissances émergentes. Dans son communiqué officiel, New Delhi a évoqué « la situation sanitaire sur le continent » pour justifier ce report. [Source Les Dépêches de Brazzaville]

Mali : Deux incendies simultanés ravagent les grands marchés de Bamako et Kayes

Deux incendies ont ravagé dans la nuit du mercredi 20 au jeudi 21 mai une partie du grand marché de Bamako et une partie du grand marché de Kayes, principale ville de l’ouest malien, à quelque 600 kilomètres de la capitale. Aucune victime n’a été signalée dans les deux cas, mais les dégâts matériels sont décrits comme très importants.

Le premier feu s’est déclaré à Bamako aux environs de 19 heures, dans le secteur de la rue Banzoumana Sissoko, à proximité de la Galerie Djigué, au coeur du marché central. Plusieurs dizaines de commerces ont brûlé avant que la protection civile ne maîtrise les flammes pendant la nuit. Le lendemain matin, le périmètre sinistré restait bouclé par la police, les clients et commerçants circulant dans les autres travées du marché. [ Source Beninweb TV]

Centrafrique : Faustin-Archange Touadéra nomme un nouveau gouvernement

Un mois après sa réélection pour un troisième mandat, le président centrafricain a dévoilé jeudi une nouvelle équipe gouvernementale largement dominée par son camp politique.

Le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra a nommé jeudi un nouveau gouvernement composé de 29 membres, selon un communiqué de la présidence. Le Premier ministre Félix Moloua, qui avait présenté sa démission le 13 mai, a finalement été reconduit à son poste deux jours plus tard. Cette nouvelle équipe marque une certaine continuité, avec seulement dix nouveaux ministres entrant au gouvernement. Le cabinet reste largement dominé par des personnalités proches du Mouvement cœurs unis (MCU), le parti présidentiel. [Source Africa Radio]

Sommet du Caire : La Tunisie, l’Égypte et l’Algérie unissent leurs voix pour l’avenir de la Libye

Le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a participé ce jeudi 21 mai 2026 au Caire à la réunion du mécanisme de concertation tripartite sur la Libye, aux côtés de ses homologues égyptien, Badr Abdelatty, et algérien, Ahmed Attaf.

Lors de cette rencontre, Mohamed Ali Nafti a réitéré la position ferme de la Tunisie, fermement soutenue par le Président Kaïs Saïed, en faveur d’un règlement exclusivement libyo-libyen qui préserve l’unité et la souveraineté du pays, sous l’égide des Nations Unies et à l’abri de toute ingérence étrangère. [ Source Réalités Online)

La 30ème édition du FESPACO aura lieu du 20 au 27 mars 2027

La 30ème édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) aura lieu du 20 au 27 mars 2027 sur le thème "Cinémas d'Afrique et développement endogène", a annoncé jeudi le ministre burkinabè de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouedraogo.

"Ce thème vise à mettre en évidence les passerelles entre le développement endogène et le cinéma en Afrique", indique le communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni le même jour en présence du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. [Source Agence de Presse Sénégalaise]

Nigeria: Un laboratoire clandestin de drogue démantelé dans le sud du pays

L'agence anti-drogue nigériane a annoncé, mercredi 20 mai, le démantèlement d'un laboratoire de fabrication de drogue à échelle industrielle. Il s'agit du maillon d'un trafic de drogue international impliquant des ressortissants mexicains soupçonnés d'exporter leur savoir-faire dans la fabrication de drogue de synthèse en Afrique de l’Ouest.

Au total, 2,4 tonnes de métamphétamines estimées à près de 480 milliards de nairas, soit plus de 300 millions d'euros, ont été découvertes dans le plus grand laboratoire de drogue clandestin durant le week-end du 16-17 mai, selon l'agence nationale de lutte contre la drogue au Nigeria. [Source RFI]

Flotille de la Résilience - Huit tunisiens libérés

« Instance tunisienne de la résilience » a annoncé, ce jeudi soir 21 mai 2026 sur sa page Facebook officielle, la libération de 8 Tunisiens qui figuraient parmi les participants à la « Flottille internationale de la résilience pour briser le blocus de la bande de Gaza », et qui avaient été détenus par les forces de l’entité sioniste, aux côtés de militants de diverses nationalités.

L’Instance a publié les photos des Tunisiens libérés, à savoir : Mouhib Essnoussi, Saber El Majri, Hamza Bouzouida, Safa Chabi, Hasna Boussen, Jihane El Hadj Mbarek, Khelil El Abidi et Hassen Boubaker. [Source La Presse]

Afrique du Sud : Durban évacue des migrants craignant des violences xénophobes

Les autorités sud-africaines ont procédé jeudi à l’évacuation de plusieurs centaines de migrants réfugiés dans un centre paroissial de Durban, grande métropole portuaire de l’est du pays, après une montée des intimidations et menaces visant les étrangers, notamment ceux en situation irrégulière.

Environ 400 personnes originaires de la République démocratique du Congo, du Rwanda, d’Éthiopie, de Somalie, du Burundi, d’Ouganda ou encore de Tanzanie ont été conduites en autocars vers un centre gouvernemental pour réfugiés. Beaucoup avaient trouvé refuge depuis plusieurs jours dans les locaux du Conseil des Églises Diakonia, au cœur de Durban, après des opérations de harcèlement menées dans plusieurs quartiers populaires. [Source Africanews]