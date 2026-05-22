Togo: Un mois de plus pour l'Ecole de la chance

La forte affluence dans les centres d'inscription a convaincu le gouvernement d'agir. Les candidatures au programme « École de la Chance » sont prolongées jusqu'au 20 juin, un mois de plus pour permettre à un plus grand nombre de jeunes filles de soumettre leur dossier.

Ce programme, porté par le ministère de la Planification avec l'appui de la Banque mondiale dans le cadre du projet SWEDD+, cible 1 500 jeunes togolaises âgées de 18 à 24 ans, sans emploi ou en reconversion. Elles bénéficieront de formations dans des métiers porteurs : couture, coiffure, tresse, broderie, mercerie et esthétique.

SWEDD+ (Sahel Women's Empowerment and Demographic Dividend Plus), Autonomisation des femmes et dividende démographique au Sahel Plus est une initiative régionale dont l'ambition est d'améliorer l'éducation des filles, de réduire les mariages précoces, d'améliorer la santé productive, d'accélérer le développement humain.