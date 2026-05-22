Afrique: Coopération ivoiro-marocaine - Nialé Kaba et Nasser Bourita renforcent l'axe stratégique entre Yamoussoukro et Rabat

22 Mai 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

Les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc connaissent une nouvelle impulsion à travers la visite officielle effectuée par Mme Nialé Kaba à Rabat.

En visite officielle à Rabat du 19 au 23 mai 2026, à l'invitation de son homologue marocain Nasser Bourita, la Ministre d'État, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mme Nialé Kaba, a réaffirmé avec les autorités marocaines la volonté commune de consolider un partenariat bilatéral jugé exemplaire sur le continent africain.

Reçue en audience le jeudi 21 mai 2026 dans la capitale marocaine, la cheffe de la diplomatie ivoirienne s'est entretenue en tête-à-tête avec le Ministre marocain des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, avant une réunion élargie entre les deux délégations.

Au coeur des échanges : le renforcement des relations historiques entre Abidjan et Rabat, établies depuis 1962, ainsi que l'exploration de nouvelles perspectives de coopération dans plusieurs secteurs stratégiques.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les deux personnalités ont salué la qualité exceptionnelle des liens d'amitié entre les deux pays, tout en rendant un vibrant hommage au leadership du Président ivoirien Alassane Ouattara et de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Selon les deux Ministres, la vision des deux dirigeants a permis de consolider la stabilité, la paix et le développement aussi bien dans leurs pays respectifs qu'à l'échelle africaine.

Dans cette dynamique, les deux parties ont insisté sur l'importance de la mise en oeuvre effective des recommandations issues de la 5e Session de la Grande Commission Mixte de Coopération ivoiro-marocaine. Elles ont également exprimé leur volonté de réactiver le Groupe d'Impulsion Économique Côte d'Ivoire-Maroc afin de stimuler davantage les investissements, les échanges commerciaux et les partenariats entre opérateurs économiques des deux pays.

Au-delà des questions bilatérales, Abidjan et Rabat ont affiché une convergence de vues sur plusieurs grands dossiers internationaux et réaffirmé leur attachement au multilatéralisme ainsi qu'à une coopération africaine fondée sur la solidarité et le codéveloppement.

La visite s'est achevée par la signature d'un communiqué conjoint et un point de presse conjoint, traduisant la volonté partagée des deux États de hisser leur coopération à un niveau hautement stratégique.

Cette nouvelle séquence diplomatique confirme ainsi le rôle croissant de l'axe Abidjan-Rabat dans la consolidation des partenariats Sud-Sud et dans la dynamique de coopération africaine portée par les deux capitales.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.