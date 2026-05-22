« Sur instruction de monsieur le ministre des Transports et des Affaires maritimes, dès mi-juin, nous mettrons à la disposition des usagers, des documents provisoires dans l'attente des titres de transports définitifs, afin qu'ils puissent circuler. Concernant les gbakas sans plaque d'immatriculation, nous les avons invités à souscrire au nouveau système de ré-immatriculation et le un site dédié sera indiqué sou peu pour le faire ».

C'est en ces termes que le Dg des transports terrestres et de la circulation, Oumar Sakho, s'est exprimé le 21 mai 2026 à Treichville, au sortir d'une séance de travail avec les propriétaires, gérants et conducteurs de Taxis communaux et de Gbakas d'Abidjan, sous l'égide du Haut conseil du patronat des entreprises de transport routier et dans le prolongement d'opération Tolérance Zéro.

« Nous sommes venus porter le message de la sensibilisation et de la lutte contre l'incivisme sur nos routes de sorte à préserver des vies. En retour, nous avons recueilli leurs préoccupations relativement notamment à la vidéo-verbalisation, à la lenteur dans l'établissement des documents administratifs et aux difficultés de ré-immatriculation des véhicules », a expliqué Oumar Sakho. Il a profité de l'occasion pour réaffirmer son soutien aux forces de défense et de sécurité en saluant le renforcement du contrôle routier dans un contexte sécuritaire tendu dans la sous-région ouest-africaine. Pour lui, le problème, ce sont les pratiques souvent décriés par les usagers.

Membre de la délégation du ministère conduite par le Dgttc, le directeur de la Police spéciale de sécurité routière (Pssr), le commissaire-divisionnaire, Abdoul Kader Touré, a réitéré la détermination de ses équipes à tout mettre en oeuvre pour réduire au maximum les risques nés de l'incivisme routier. Il s'est également dit ouvert à davantage de proximité avec les usagers. « Je préfère former des conducteurs que de les poursuivre », a-t-il confié.

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Se félicitant, pour sa part, de la qualité des échanges, le Dg du Haut conseil du patronat des entreprises de transport routier, Ibrahim Diaby, a salué l'engagement du Dgttc à travailler avec les acteurs sur les questions notamment de mise en fourrière des véhicules en infraction, de vidéo-verbalisation, de renouvellement des documents administratifs et de tracasseries routières. « Pour ce qui concerne les véhicules en fourrière, des décisions vont être prise pour un abattement ou une annulation des amendes soit obtenu. Et quant à la fluidité routière, des travaux vont être menées avec les structures concernés, pour aboutir à un contrôle dont les pratiques ne chargent pas davantage les usagers », a-t-il déclaré.

Ibrahim Diaby a également indiqué que la mise en oeuvre de ses mesures tend à rendre supportage pour les usagers l'augmentation du prix du carburant et de désamorcer la fronde dans le secteur.