Madagascar: Tsiroanomandidy - Le réseau de distribution d'eau atteint Bongolava

« Le manque d'eau figure parmi les principaux problèmes auxquels nous faisons face. Toutefois, le démarrage de la première phase des travaux de réhabilitation du système d'alimentation en eau potable constitue une solution pour la Commune urbaine de Tsiroanomandidy. Nous espérons qu'il permettra de résoudre jusqu'à 80 % des problèmes d'approvisionnement en eau dans la localité. Actuellement, seuls environ 25 % des habitants ont accès à l'eau potable », a déclaré Mananjara Jaona Razafindredohy, maire de la Commune urbaine de Tsiroanomandidy, lors de la cérémonie de lancement de cette première phase, tenue mercredi.

Certaines personnes sont contraintes de parcourir jusqu'à 3 kilomètres à pied pour s'approvisionner en eau. Des bidons jaunes alignés sont visibles autour des bornes-fontaines. Ce manque d'eau impacte le quotidien des habitants du quartier. Chaque jour, de nombreuses familles doivent s'organiser pour trouver de l'eau destinée aux besoins essentiels. « Nous faisons face à une pénurie d'eau. Parfois, nous sommes contraints de parcourir plusieurs kilomètres pour nous approvisionner », témoigne Rasoarimalala, une habitante du quartier d'Ankadinakanga.

Prévue pour durer trois mois, cette première phase vise principalement le renforcement du système de production d'eau existant. « Cela inclut la réhabilitation de l'ouvrage de captage et l'amélioration de la station de traitement à Ambohiby, le remplacement des équipements hydrauliques, les interventions au niveau du réservoir de stockage à Ambohitsoa, ainsi que la normalisation d'une partie des conduites au niveau du réseau de distribution », indique José Rakotoniaina, Directeur Régional de l'Eau, de l'Assainissement et de l'hygiène (DREAH) dans la région Bongolava.

Résilient

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Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du projet «Tsiroarano : Water for Life», mis en oeuvre par le Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène (MEAH), la Commune urbaine de Tsiroanomandidy, la Jirama et financé par WaterAid. Le projet ambitionne de permettre à plus de vingt-cinq mille personnes à Tsiroanomandidy d'avoir accès à un service d'eau potable durable et résilient au changement climatique d'ici 2028.

« Pour atteindre cet objectif, la composante eau du projet englobe des travaux d'amélioration du système AEP effectués sur deux phases complémentaires. Au cours de l'année 2026, la première phase est dédiée à la remise à niveau du système. La seconde phase, prévue pour 2027, consistera à l'extension du réseau de distribution. Ces travaux sont cofinancés et mis en oeuvre par le MEAH, la Jirama et WaterAid à hauteur de 2,7 milliards d'ariary », indique Tsirinjanahary Rakotoarisoa, Water Specialist WaterAid Madagascar.

À terme, l'objectif est d'atteindre jusqu'à 80 % de couverture en eau potable. « À Tsiroanomandidy, l'accès à l'eau potable reste limité. Actuellement, seulement 27,6 % de la population dispose d'un service de base, tandis que 41,5 % recourent à un service limité », selon une étude baseline EAH dans la Commune Urbaine de Tsiroanomandidy, WaterAid Madagascar, en septembre 2025.