Madagascar: RN7 - Ilaka centre - Deux passagers meurent lors d'une sortie de route

22 Mai 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Une sortie de route sur la RN7 a coûté la vie à deux personnes hier, vers 3 heures du matin, dans la commune rurale d'Ilaka Centre, district d'Ambositra, région Amoron'i Mania. Le véhicule, un Mercedes-Benz 306, parti de Tsiroanomandidy pour rejoindre Ambositra, s'est renversé à Irano, fokontany Fandrianjato. Le conducteur a perdu le contrôle du minibus, selon un rapport des faits établi par la Gendarmerie nationale.

Le véhicule transportait vingt-sept passagers. Deux d'entre eux, un homme et une femme, sont décédés sur le coup. Neuf autres ont été blessés et conduits au Centre de santé de base niveau II d'Ilaka Centre pour recevoir des soins. Selon les premières constatations, l'excès de vitesse serait à l'origine de l'accident. Le minibus a subi d'importants dégâts sur son flanc gauche.

Les éléments de la brigade de gendarmerie d'Ilaka Centre sont immédiatement intervenus pour porter secours et constater les faits. Le chauffeur a été placé en garde à vue pour les besoins de l'enquête. Les blessés, dont le pronostic vital ne serait pas engagé, poursuivent leur traitement médical.

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