Ile Maurice: Les grands titres de l'express de ce vendredi 22 mai 2026

revue de presse

En une de l'express: Environnement : Le climat fait loi, 141 États appelés à agir ; Autre titre : Controverses autour des arrestations : La clinique ou l'hôpital comme échappatoire à la détention ? l Sommet Inde-Afrique : La quatrième édition reportée en raison de la situation sanitaire l Accident mortel à Abercrombie : Gino Meetun détenteur d'un simple learner l Mondial 2026 : Neuer sort de sa retraite pour l'Allemagne.

Environnement : Le climat fait loi, 141 États appelés à agir

L'Assemblée générale des Nations unies a adopté ce mercredi une résolution historique : les États membres ont désormais l'obligation juridique de protéger et de renforcer leur action face au changement climatique. Pendant ce temps, sur l'île, plusieurs activistes sont descendus sur la plage de Pomponette hier (photos). Ils craignent que 400 filaos soient abattus pour laisser place à une vingtaine de villas de luxe. Une audience est prévue le 28 mai. Face au promoteur, le ministère de l'Environnement exige un «Environmental Impact Assessment».

Controverses autour des arrestations : La clinique ou l'hôpital comme échappatoire à la détention ?

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Accident mortel à Abercrombie : Gino Meetun détenteur d'un simple learner

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Sommet Inde-Afrique : La quatrième édition reportée en raison de la situation sanitaire

Sport

Mondial 2026 : Neuer sort de sa retraite pour l'Allemagne

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