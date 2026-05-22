Sénégal: Me Sidiki Kaba - « Tout ce qui va dans le sens du renforcement de la cohésion nationale m'intéresse »

Les audiences de l'après-midi, après la pause, ont repris avec Me Sidiki Kaba, dernier Premier ministre du précédent régime.

À l'issue de son entretien avec le chef de l'État, il a tenu à rappeler qu'au Sénégal, le dialogue constitue une constante dans la résolution des conflits et des crises, tout en permettant, en période de paix, de les prévenir. « La prévention coûte moins cher que la guérison. Il importe donc de discuter », a déclaré celui qui fut également ministre de la Justice.

Pour Me Sidiki Kaba, « tout ce qui va dans le sens du renforcement de la cohésion nationale, de l'unité nationale, du développement du Sénégal, de la prospérité des populations et de l'assurance d'un avenir meilleur et plus équitable pour la jeunesse » l'intéresse et mérite une attention particulière. « J'ai donc jugé utile de répondre à cet appel afin d'apporter ma part d'analyse sur la situation politique, économique et sociale de notre pays », a-t-il conclu.

À sa suite, le dernier Premier ministre du régime d'Abdou Diouf, Mamadou Lamine Loum, a été reçu par le président Bassirou Diomaye Faye.

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Toutefois, il n'a pas souhaité s'exprimer sur le contenu de leurs échanges.

Les audiences avec les anciens Premiers ministres se poursuivront samedi avec Souleymane Ndéné Ndiaye.

Ce vendredi 22 mai, la série de rencontres avec les anciens ministres des Finances se tiendra dans la matinée, tandis que celle consacrée aux anciens ministres de l'Intérieur est prévue dans l'après-midi.