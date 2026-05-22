Afrique: BRVM - La Compagnie Ivoirienne d'électricité trône à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours ce 21 mai 2026

Le cours de cette valeur passe ainsi de 3 500 FCFA la veille à 3 760 FCFA ce 21 mai 2026, soit une augmentation de 260 FCFA. Au terme de l'exercice 2025, la CIE a réalisé un résultat net de 13,127 milliards de FCFA en progression de 3,026 milliards de FCFA. La direction de cette entreprise projette d'affecter aux dividendes 13,104 milliards de FCFA. Ce sont ces bons résultats que les investisseurs ont sanctionné positivement en anticipant sur la prochaine distribution de dividendes.

Le reste du Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 7,41% à 2 465 FCFA), TotalEnergies Marketing Sénégal (plus 6,23% à 3 240 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 6,09% 3 920 FCFA) et NSIA Banque Côte d'Ivoire (plus 5,95% à 18 965 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres SETAO Côte d'Ivoire (moins 4,70% à 2 840 FCFA), ETI Togo (moins 3,33% 29 FCFA), Loterie Nationale du Bénin (moins 3,26% 3 860 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (moins 2,31% à 1 900 FCFA) et Bernabé Côte d'Ivoire (moins 1,61% à 1 525 FCFA).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'embellie des indices se poursuit toujours. C'est ainsi que l'indice BRVM Composite a progressé de 0,81% à 421,55 points contre 418,16 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il enregistre une hausse de 0,41% à 197,55 points contre 196,75 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige a progressé de 0,66% à 163,85 points contre 162,78 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Principal, il a gagné 1,08% à 297,60 points contre 294,42 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une hausse de 0,81% à 162,76 points contre 161,45 points la veille.

La valeur des transactions s'est établie à 1,520 milliard de FCFA contre 1,697 milliard de FCFA la veille.

De son côté, la capitalisation du marché des actions s'élève à 16 239,431 milliards de FCFA contre veille à 16 109,021 milliards FCFA le mercredi 20 mai 2026, soit une augmentation de 130,41 milliards.

Celle du marché des obligations connait, de son côté, une hausse de 6,765 milliards, à 12 038,061 milliards FCFA contre 12 044,826 milliards FCFA la veille.